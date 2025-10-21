Bất chấp sóng to, lao ra tắm biển trước bão Thần Gió

Lúc 13 giờ ngày 21-10, vị trí cơn bão số 12 (còn gọi bão Thần Gió) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 450 km về phía đông đông bắc.

Tối 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang có công điện yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, UBND các xã ven biển, đặc khu Lý Sơn phải khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn trước 15 giờ ngày 21-10, cấm ra khơi cho đến khi thời tiết ổn định.

Các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại Lý Sơn, phải hoàn tất việc di dời, chằng buộc an toàn trước 16 giờ cùng ngày. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi gió mạnh, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên đặc khu Lý Sơn, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, bảo vệ hạ tầng.

Cùng đó, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, tạm dừng đò ngang, đò dọc, không để người dân đánh cá hay vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người khi bão đổ bộ.