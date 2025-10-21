Bất chấp sóng to, lao ra tắm biển trước bão Thần Gió

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Dù các cơ quan, ban ngành đang tích cực triển khai phòng, chống bão Thần Gió, nhiều người vất bất chấp sóng lớn, lao ra tắm biển trong khi sóng đang rất lớn.

Lúc 13 giờ ngày 21-10, vị trí cơn bão số 12 (còn gọi bão Thần Gió) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 450 km về phía đông đông bắc.

Video: Trước bão Thần Gió, người dân Quảng Ngãi vẫn bất chấp sóng to lao ra tắm biển
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-1.jpg
Theo dự báo, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm Đặc khu Lý Sơn) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng 2,5 - 4,5m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu, thuyền và lồng bè nuôi thủy hải sản hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
1000013633.jpg
Ghi nhận vào 15 giờ 40 cùng ngày, tại biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, sóng biển dâng cao, từng đợt sóng cao từ 1-2 m liên tục đánh vào bờ, biển động dữ dội. Biển đổi màu đục ngầu, từng nhịp sóng đánh mạnh khiến các hàng quán kinh doanh ven biển đều đóng cửa.
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-5.jpg
Ngay tại bãi biển này, nhiều người vẫn vô tư, bất chấp sóng lớn lao ra tắm biển. Theo ghi nhận, có ít nhất tám người cùng xuống biển tắm. Trong số này, một số người mặc áo phao, một số cột phao vào người.
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-8.jpg
Mặc sóng biển rất lớn liên tục đánh vào cuồn cuộn, những người này vẫn vô tư tắm biển, bơi lội, đùa giỡn dưới sóng lớn. Thời điểm này, không ghi nhận lực lượng cứu hộ tại bãi biển hoặc khu vực xung quanh. Trong khi đó, một số người đàn ông trong nhóm còn đi ra những vùng sâu hơn nửa người.
1000013635.jpg
Trên nền trời xám xịt, báo hiệu cơn bão đang tiến gần, nhiều người vẫn bất chấp lao ra tắm biển khiến những người chứng kiến phải thót tim.
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-3.jpg
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-4.jpg
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-7.jpg
Ngay sau khi được phản ánh, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, đã chỉ đạo đội quản lý bãi biển khẩn trương xuống hiện trường nhắc nhở, yêu cầu những người tắm biển lên bờ, dừng ngay việc tắm biển.
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-4.jpg
“Người dân quá chủ quan trong khi thời tiết đang nguy hiểm. Chúng tôi đã yêu cầu đội quản lý biển nhắc nhở và kiên quyết không để người dân tắm trong thời điểm này để đảm bảo an toàn tính mạng”- ông Vương thông tin.
truoc-bao-than-gio-bat-chap-song-to-lao-ra-tam-bien-2.jpg
Đến khoảng 16 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng chức năng xã Tịnh Khê đã yêu cầu toàn bộ những người dân rời khỏi bãi tắm, không cho tắm biển cho đến khi thời tiết ổn định trở lại.

Tối 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang có công điện yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, UBND các xã ven biển, đặc khu Lý Sơn phải khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn trước 15 giờ ngày 21-10, cấm ra khơi cho đến khi thời tiết ổn định.

Các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại Lý Sơn, phải hoàn tất việc di dời, chằng buộc an toàn trước 16 giờ cùng ngày. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi gió mạnh, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên đặc khu Lý Sơn, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, bảo vệ hạ tầng.

Cùng đó, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, tạm dừng đò ngang, đò dọc, không để người dân đánh cá hay vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người khi bão đổ bộ.

NGUYỄN YÊN
