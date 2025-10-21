Sơ tán khẩn cấp 216 nhân khẩu vì vết nứt khổng lồ trên núi Gò Oát 21/10/2025 15:30

(PLO)- Chính quyền khẩn cấp sơ tán 216 nhân khẩu sau khi phát hiện núi Gò Oát có vết nứt lớn, dài, sâu.

Chính quyền xã Ba Vinh (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn cấp di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, sau khi phát hiện vết nứt lớn xuất hiện dưới chân núi Gò Oát.

Người dân được di dời đến nơi an toàn.

Sáng 21-10, ông Phạm Văn Rạch, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc sơ tán người dân thôn Ba Lang đến hai điểm an toàn là nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô.

Việc di dời được triển khai khẩn cấp ngay sau khi phát hiện vết nứt lớn kéo dài dưới chân núi Gò Oát – cách khu dân cư khoảng 1,2km.

Người dân thôn Ba Lang được sơ tán đến hai điểm là nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô.

Theo ông Rạch, qua kiểm tra thực địa, chính quyền xác định hai điểm có nguy cơ sạt lở cao tại khu vực núi Gò Oát.

Trong đó, một điểm xuất hiện vết nứt đất chạy ngang sườn núi, dài khoảng 50m, rộng 0,6m, sâu từ 0,5 – 1m, độ dốc lên tới 45% và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Điểm còn lại ghi nhận nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn, báo hiệu nền đất yếu và dễ trượt.

“Khu vực quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, chỉ cần mưa lớn kéo dài là có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Vì vậy, xã phải di dời dân ngay trong đêm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản,” ông Rạch nói.

Cận cảnh vết nứt gây nguy hiểm cho 61 hộ dân.

Cũng theo lãnh đạo xã Ba Vinh, ngoài việc di dời khẩn cấp, địa phương đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực nguy hiểm để theo dõi diễn biến địa chất. Đồng thời có văn bản kiến nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh sớm khảo sát, đánh giá và triển khai phương án xử lý, khắc phục vết nứt.

Vết nứt kéo dài, sâu sâu từ 0,5 – 1m.

“Về lâu dài, chúng tôi mong cấp trên quan tâm bố trí nguồn vốn để xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ dân trong vùng nguy cơ, giúp người dân ổn định cuộc sống,” ông Rạch kiến nghị.

Do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), trong hai ngày 19 – 20-10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình từ 100 – 300mm, tập trung chủ yếu ở các xã phía Đông. Mưa lớn kéo dài đã làm tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các khu vực miền núi như Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng…