Núi Gò Oát nứt toác, đe dọa 61 hộ dân dưới chân núi 19/10/2025 22:33

Ngày 19-10, UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang theo dõi, lên phương án di dời người dân sau khi phát hiện núi Gò Oát (thôn Ba Lang) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Vết nứt dài, rộng trên núi Gò Oát khiến nhiều hộ dân dưới chân núi lo lắng.

Theo ghi nhận, trên sườn núi Gò Oát xuất hiện vết nứt ngang dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, sâu khoảng 1 m và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Khu vực này nằm ngay phía trên khu dân cư với 61 hộ, 216 nhân khẩu sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Người dân cho biết, các vết nứt đã xuất hiện từ bốn năm trước. Hằng năm, vào mùa mưa, khu vực này thường xuất hiện nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường, khiến nguy cơ sạt lở ngày càng tăng.

Địa phương đã lên phương án, sẵn sàng di dời người dân.

Qua kiểm tra, chính quyền xã ghi nhận hai điểm có nguy cơ sạt lở gần khu dân cư. Trong đó, một điểm nằm trên sườn núi có độ dốc hơn 45%, nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt có thể lăn xuống khu dân cư bên dưới.

“Sau khi kiểm tra thực địa, địa phương đánh giá mức độ nguy hiểm ngày càng cao nên đã lập phương án di dời khẩn cấp cho các hộ dân trong mùa mưa lũ sắp tới. Về lâu dài, xã kiến nghị cấp trên hỗ trợ chính sách để người dân có nơi ở mới an toàn, ổn định” - lãnh đạo UBND xã Ba Vinh cho biết.