Thương lái Trung Quốc ‘quay xe’, nông dân Quảng Ngãi điêu đứng vì giá cau rớt thảm

(PLO)- Nông dân Quảng Ngãi đứng ngồi không yên khi thương lái từ chối mua cau tròn, giá cau rớt thấp nhiều lần so với năm ngoái.

Sau thời gian được ví như “vàng xanh” của miền Trung, cau Quảng Ngãi đang rơi vào cảnh ế ẩm khi thương lái Trung Quốc bất ngờ “quay xe”, chỉ thu mua loại trái cau dài và dứt khoát chê trái cau tròn. Giá cau giảm hơn 6 lần so với năm ngoái, khiến nông dân Quảng Ngãi lao đao.

Thương lái ngừng thu mua cau tròn, chỉ mua cau dài khiến giá cau giảm mạnh.

Giữa vụ thu hoạch chính, nhiều nhà vườn ở Quảng Ngãi như ngồi trên đống lửa khi giá cau tươi chỉ còn 12.000 – 13.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái lên đến 70.000 – 85.000 đồng/kg. Nhiều vườn cau trĩu quả giờ chỉ lác đác người hái, lựa từng chùm cau trái dài để kịp bán cho thương lái.

Ông Nguyễn Văn Thống, chủ vườn hơn 300 gốc cau ở xã Trà Giang, cho biết vụ trước thu hơn 130 triệu đồng, nhưng năm nay vào chính vụ mới bán được khoảng 12 triệu. “Năm ngoái, cau gì họ cũng mua ào ào, còn tranh nhau trả giá. Giờ thì cau tròn coi như bỏ không. Cau dài cao nhất cũng chỉ 15.000 đồng/kg, mà nay còn 12.000 đồng thôi”, ông nói.

Quảng Ngãi được xem là “thủ phủ cau” lớn nhất miền Trung, với hơn 750 ha trồng tập trung tại các xã Thiện Tín, Nghĩa Hành, Đình Cương…. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10, thương lái Trung Quốc – thị trường tiêu thụ chính – bất ngờ dừng thu mua cau tròn, khiến người dân thiệt hại nặng. Hiện cau tròn chủ yếu được tiêu thụ trong nước, phục vụ làm mâm lễ cưới, dâng hương, còn xuất khẩu gần như tê liệt.

Một số chủ vườn lớn vẫn bán được cau tròn nhưng giá chỉ vài trăm đồng đến 3.000 đồng/kg. “Chúng tôi muốn mua hết cau giúp dân, nhưng đối tác Trung Quốc kiểm hàng gắt gao, chỉ cần lẫn vài trái tròn trong lô cau dài là hủy đơn ngay”, chủ một lò sấy cau ở Quảng Ngãi chia sẻ.

Anh H, thương lái chuyên làm việc với đối tác Trung Quốc, cho biết thị trường “đầy bất ổn”. “Đầu vụ họ mua ồ ạt, giá cao nhất 42.000 đồng/kg, nhưng chỉ nửa tháng sau thì rớt giá, rồi dừng hẳn việc mua cau tròn. Họ nói doanh nghiệp bên kia đã đủ nguồn hàng”, anh H nói.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giá cau hiện thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Thời điểm trước, giá cau cao, Sở đã có khuyến cáo người dân không nên ồ ạt trồng cau để giảm phụ thuộc vào loại cây trồng này.