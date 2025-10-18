Tìm thấy cụ bà 94 tuổi bị lạc 2 ngày trong rừng ở Quảng Ngãi 18/10/2025 09:43

(PLO)- Cụ bà 94 tuổi đi rẫy rồi bị lạc giữa rừng, gần 2 ngày sau công an tìm thấy cụ.

Sáng 18-10, Thượng tá Bùi Duy Tuấn, Trưởng Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cứu hộ thành công cụ bà Y Bẽ (94 tuổi, trú thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) bị lạc trong rừng.

Công an xã và người dân tổ chức tìm kiếm cụ bà 94 tuổi mất tích trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 16-10, cụ Y Bẽ rời nhà đi rẫy như thường lệ nhưng đến tối không thấy trở về. Gia đình và Ban quản lý thôn đã tổ chức tìm kiếm suốt một ngày nhưng không có kết quả, nên báo cho Công an xã nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo, khoảng 13 giờ 30 ngày 17-10, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Nguyễn Duy Trình, Phó Trưởng Công an xã, trực tiếp chỉ huy, phối hợp với dân quân, an ninh cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Các tổ công tác chia nhiều hướng, băng rừng, vượt dốc trơn trượt, sử dụng xe máy và dụng cụ dò tìm để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Lực lượng Công an xã chia thành nhiều hướng, băng rừng tìm kiếm bà cụ.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thôn 11, xã Kon Braih, tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngay sau đó, cụ được đưa về nhà chăm sóc, đảm bảo an toàn tính mạng.

Cụ bà 94 tuổi được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích trong rừng.

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng, cho biết trong thời gian bị lạc, cụ Y Bẽ đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa nilon giữ ấm.

“Cụ đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, nếu không được phát hiện sớm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may lực lượng công an đã tìm thấy cụ kịp thời”, ông A Khinh nói.