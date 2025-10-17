Dân cung cấp hình ảnh xe tải chở củ mì bung nắp thùng, CSGT xác minh, xử phạt tài xế 17/10/2025 16:47

(PLO)- Tài xế xe tải làm đổ hàng tấn củ mì xuống đường sau đó dừng xe để đóng nắp thùng nhưng không thu gom lại mà lái xe bỏ đi.

Ngày 17-10, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc với ông ĐVL (38 tuổi, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) và lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi chở hàng rời để rơi vãi trên đường.

Video khoảnh khắc tài xế xe tải làm đổ hàng trăm kg củ mì xuống đường.

Theo thông tin, ngày 13-10, Phòng PC08 Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin qua hình ảnh và video ghi lại cảnh một xe ô tô tải không rõ biển số đã làm rơi vãi củ mì xuống Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong).

Đáng chú ý, tài xế đã rời khỏi hiện trường mà không có hành động khắc phục sự cố, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho các phương tiện khác.

Lượng lớn củ mì bị đổ xuống đường gây ảnh hưởng giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Kết quả điều tra xác định, vào lúc 0 giờ 6 phút ngày 13-10, tại Km1049 Quốc lộ 1 (khu vực ngã tư Hàng Da), tài xế ĐVL điều khiển ô tô tải 76H-007… chở củ mì.

Khi đến địa điểm trên, do nắp thùng xe bị bung, làm phần lớn củ mì đổ tràn ra đường. Mặc dù phát hiện sự cố và đã dừng xe để đóng nắp thùng nhưng tài xế L không thu gom số củ mì bị đổ mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Điều này gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển phía sau.

CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế 3 triệu đồng.

Ngày 16-10, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh thông tin về tài xế xe tải và mời đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 3 triệu đồng về hành vi chở hàng rời để rơi vãi.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông.