Cầu 121 tỉ đồng ở Quảng Ngãi xây xong 3 năm vẫn chờ đường dẫn
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Cây cầu 121 tỉ đồng hoàn thành từ năm 2022, tuy nhiên hai đường dẫn vào cầu chưa đến 2km nhưng nhiều năm thi công vẫn không xong.
Cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla, nối xã Ngọc Bay và phường Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn thành từ năm 2022 với tổng mức đầu tư 121 tỉ đồng.
Nhưng sau ba năm đưa vào sử dụng, hai tuyến đường dẫn dài chưa đầy 2km nối vào cầu còn dang dở.
Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường dẫn hai đầu cầu hiện vẫn là công trường ngổn ngang. Dọc lối đi, vật liệu chất đống, nhiều đoạn bị xới tung, lởm chởm đất đá, chi chít ổ gà. “Cầu xây xong mà đường không có, mưa thì bùn lầy, nắng thì bụi mù. Có hôm xe máy ngã giữa đường vì ổ voi, ổ gà. Mùa nắng, bà con đem lúa ra phơi trên mặt cầu. Mùa mưa thì chẳng ai dám qua” ông NVT (trú xã Ngọc Bay) bức xúc.