Cầu 121 tỉ đồng ở Quảng Ngãi xây xong 3 năm vẫn chờ đường dẫn 17/10/2025 09:45

(PLO)- Cây cầu 121 tỉ đồng hoàn thành từ năm 2022, tuy nhiên hai đường dẫn vào cầu chưa đến 2km nhưng nhiều năm thi công vẫn không xong.

Cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla, nối xã Ngọc Bay và phường Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn thành từ năm 2022 với tổng mức đầu tư 121 tỉ đồng.

Nhưng sau ba năm đưa vào sử dụng, hai tuyến đường dẫn dài chưa đầy 2km nối vào cầu còn dang dở.

Cầu số 3 được khởi công từ năm 2017, là công trình trọng điểm của TP Kon Tum (cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị, mở rộng kết nối hai bờ sông Đăk Bla.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh Kon Tum (cũ), dự án đường dẫn vào cầu số 3 được đầu tư hơn 87 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (hiện nay). Đơn vị thi công là Công ty TNHH Tuấn Dũng. Công trình gồm hai tuyến đường dẫn dài khoảng 1,6km nối cầu số 3 với khu trung tâm đô thị.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành tháng 4-2022. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) vướng nhiều hộ dân, kéo dài khiến đường dẫn “đứng bánh”.

Sau hai lần gia hạn, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục cho lùi thời hạn hoàn thành đến 31-12-2025. Trong ảnh: Một phía đầu cầu chưa thể tiếp tục thi công do vướng mặt bằng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường dẫn hai đầu cầu hiện vẫn là công trường ngổn ngang. Dọc lối đi, vật liệu chất đống, nhiều đoạn bị xới tung, lởm chởm đất đá, chi chít ổ gà. “Cầu xây xong mà đường không có, mưa thì bùn lầy, nắng thì bụi mù. Có hôm xe máy ngã giữa đường vì ổ voi, ổ gà. Mùa nắng, bà con đem lúa ra phơi trên mặt cầu. Mùa mưa thì chẳng ai dám qua” ông NVT (trú xã Ngọc Bay) bức xúc.

Ông Phùng Quang Long, Trưởng phòng Quản lý dự án của Ban cho biết, hiện nay giá trị hợp đồng xây lắp hơn 44 tỉ đồng nhưng mới thực hiện được khoảng 31 tỉ, đạt gần 70% khối lượng. Nguyên nhân chính của việc chậm trễ kéo dài là do GPMB kéo dài, còn ba hộ dân chưa đồng ý nhận bồi thường, trong khi giá đất cụ thể vẫn đang chờ địa phương thống nhất. “Thời tiết mưa kéo dài khiến những đoạn đã có mặt bằng vẫn chưa thể thi công nền đường. Phương án bồi thường, vật kiến trúc còn nhiều tranh cãi làm chậm toàn bộ tiến độ,” ông Long nói.

Theo chủ đầu tư, đoạn thuộc địa bàn phường Đăk Bla đã hoàn thành nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và phụ trợ. Riêng đoạn thuộc xã Ngọc Bay chỉ mới bàn giao mặt bằng giữa tháng 6-2025, dự kiến sẽ thi công trở lại trong mùa khô sắp tới. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ ngày 31-12-2025.