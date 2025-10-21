Dân quân TP Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 12 21/10/2025 17:04

(PLO)- Bộ đội, dân quân TP Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão số 12 đổ bộ.

Ngày 21-10, do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt đầu có mưa to, gió lớn.

Dân quân phường Quảng Phú giúp dân chằng chống nhà cửa.

Lực lượng dân quân phường Quảng Phú, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản sản và các vật dụng thiết yếu.

Các lực lượng tập trung hỗ trợ các gia đình người già neo đơn, hộ yếu thế và các hộ khó khăn.

Hàng chục bao cát, can nước được đưa lên mái nhà.

Hàng chục bao cát, thùng chứa, can nước và các vật dụng khác được chuẩn bị, đưa lên mái nhà để chằng chống, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Ông Phan Văn Rin, dân quân phường Quảng Phú, cho biết ngoài công hỗ trợ người dân, các lực lượng cùng vận động những gia đình có người trẻ, thanh niên chủ động chằng chống nhà cửa.

Dân quân chủ yếu giúp các hộ người già neo đơn, yếu thế.

"Chúng tôi vận động bà con nhân dân có thuyền thúng để vị trí thấp sát biển kéo lên cao, hạn chế thấp nhất nước biển dâng làm hư hỏng tài sản", ông Rin nói.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng), cho biết về cơ bản người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa ứng phó với các trận bão trước.

Ngoài hỗ trợ chằng chống nhà cửa, các lực lượng vận động người dân tự chủ động bảo vệ tài sản.

Sáng nay, đồn cử lực lượng hỗ trợ người dân kéo tài sản lên cao. Đồng thời, di tản đến các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.