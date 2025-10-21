Đại biểu Quốc hội: 'Vào bệnh viện khám, bác sĩ khuyên tôi đừng mua thuốc ngoài, coi chừng thuốc giả' 21/10/2025 13:54

(PLO)- Hiện nay, người tiêu dùng rất khó phân biệt hàng thật – hàng giả. Một đại biểu Quốc hội cho biết, khi ông vào bệnh viện khám, bác sĩ còn khuyên nên lấy thuốc trong bệnh viện, đừng mua ngoài, vì lo mua phải thuốc giả.

Sáng 21-10, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

‘Vào bệnh viện khám, bác sĩ khuyên đừng mua thuốc ngoài, coi chừng thuốc giả’

Đề cập đến vấn đề đang gây nhức nhối là tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, đại biểu Quốc hội Dương Ngọc Hải (đoàn TP.HCM) cho rằng trong 5 năm qua, Chính phủ rất quyết liệt trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, Qua đó, công tác này đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đại biểu Quốc hội Dương Ngọc Hải (đoàn TP.HCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 21-10. Ảnh: TL

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo 389 (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), 6 tháng đầu năm nay, số vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp đều tăng mạnh.

Dù các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn, như vụ 'Hằng Du mục', vụ 'Ngân 98' về hành vi lừa dối khách hàng, buôn bán hàng giả, nhưng nhìn chung công tác phát hiện vẫn chậm, đặc biệt là hậu kiểm còn yếu.

“Hiện nay, người tiêu dùng rất khó phân biệt hàng thật – hàng giả, lo ngại mua phải hàng kém chất lượng. Thậm chí, tôi vào bệnh viện khám, bác sĩ còn khuyên nên lấy thuốc trong bệnh viện, đừng mua ngoài, coi chừng thuốc giả. Điều đó cho thấy tình trạng đáng báo động”, đại biểu cho biết.

Theo đại biểu Hải, hiện nay, hải quan đang thực hiện phân luồng kiểm soát rủi ro, luồng đỏ kiểm hoá 100%, luồng vàng kiểm một phần, luồng xanh gần như không kiểm. Do đó, nếu doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh để buôn lậu, chúng ta rất khó phát hiện.

Ông cũng cho hay thực tế đã có nhiều vụ buôn ma túy, buôn hàng cấm đi qua luồng xanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại biểu cho rằng tạo sự thông thoáng là đúng, nhưng phải có cơ chế hậu kiểm hiệu quả, để vừa chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vừa chống thất thu ngân sách, bảo vệ người tiêu dùng, và giữ uy tín quốc gia với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức (đoàn TP.HCM). Ảnh: XĐ

Lượng máu hiến tặng đang giảm rất mạnh

Liên quan đến lĩnh vực y tế, đại biểu Nguyễn Tri Thức (đoàn TP.HCM) nêu một thông tin đáng báo động về việc số lượng hiến máu tình nguyện giảm rõ rệt trong thời gian vừa rồi.

Đại biểu cho biết khi bắt đầu sáp nhập để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào tháng 7 thì lập tức giảm 60% số lượng máu tình nguyện. Đến tháng 9, số lượng máu hiến tình nguyện vẫn còn giảm 40%.

Theo đại biểu đoàn TP.HCM, nguyên nhân của tình trạng thiếu máu này là do vừa qua, sau khi thực hiện sáp nhập, Ban chỉ đạo hiến máu ở các tỉnh chưa được kiện toàn. Hiện tại, Ban chỉ đạo hiến máu cấp xã vẫn chưa có.

“Tôi mong các đại biểu Quốc hội lên tiếng để thành lập Ban chỉ đạo hiến máu cấp xã, bởi trước đây việc vận động hiến máu chủ yếu do xã, phường thực hiện”, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Một nguyên nhân nữa, theo đại biểu, là nhân sự làm công tác vận động hiến máu tại xã, phường đa phần đã nghỉ hưu theo chế độ hoặc chuyển công tác khác, chưa có người thay thế. Ngoài ra, nhân sự từ huyện điều động về xã, trước đây làm công tác hiến máu, khi về xã lại được phân công việc khác, không đúng vị trí, nên không còn người phụ trách vận động hiến máu.

Hiện tại, các xã, phường cũng không còn chi trả chế độ hỗ trợ riêng cho người hiến máu theo chính sách của địa phương như trước đây, nên số người đăng ký hiến máu cũng giảm.

“Rất mong Thủ tướng và Chính phủ chỉ đạo kịp thời để đảm bảo đủ máu cho công tác y tế trong thời gian sắp tới”, ông Thức nói thêm.

Ông Ngô Văn Dư (50 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 24 tuổi, đến nay đã hiến máu được 112 lần. Ảnh: NVCC

Vấn đề khác liên quan đến trang thiết bị chống dịch Covid-19, ông Thức cho hay đây không phải vấn đề mới, nhưng tới giờ vẫn còn vướng mắc. Cụ thể, đại biểu cho biết trước đây, trong thời điểm chống dịch cấp bách, các Mạnh Thường Quân có tặng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện. Ba loại thiết bị được tặng nhiều nhất là máy thở, máy siêu âm và máy đo khí máu động mạch — đều liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19.

Tuy nhiên, hiện nay muốn được thanh toán bảo hiểm y tế khi sử dụng các thiết bị đó thì tất cả phải được chứng nhận là tài sản sở hữu toàn dân. Để được công nhận sở hữu toàn dân, phải có đầy đủ hồ sơ.

Ông Thức cho biết khi người ta đến tặng máy siêu âm, máy thở... thì gần như chỉ bàn giao miệng rồi đi luôn, vì lúc đó là thời điểm chống dịch, mọi việc rất khẩn cấp. Sau khi dịch được khống chế, bệnh viện tiếp tục dùng máy đó cho bệnh nhân lại không được thanh toán bảo hiểm, do không có đủ hồ sơ xác lập sở hữu toàn dân.

"Vấn đề lớn hiện nay là cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thu hồi chi phí dịch vụ trên các thiết bị đó, điều này dẫn đến thất thu rất lớn cho các bệnh viện trong thời gian qua”, đại biểu nêu bất cập.



Theo đại biểu đoàn TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã biết việc này và đã giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giữa Bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh phí hoạt động của các bệnh viện.