Bão số 12 gây mưa rất lớn ở miền Trung, yêu cầu sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm 20/10/2025 17:29

(PLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 12 và không khí lạnh.

Chiều 20-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi; các Bộ, ngành liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, từ đêm 22-10 đến ngày 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Trong đó khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng tổng lượng mưa phổ biến từ 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Dự báo bão số 12 sẽ gây mưa rất lớn ở miền Trung, nguy cơ nhiều nơi có thể bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh minh hoạ: Tấn Việt

Mưa lớn diện rộng, kéo dài, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Đồng thời, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài.

Ban chỉ đạo nêu rõ, các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Cùng đó, tổ chức bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các địa phương cũng phải kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

“Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn”, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.