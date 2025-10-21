Bão số 12 sẽ đổ bộ vào Huế - Quảng Ngãi gây mưa rất lớn 21/10/2025 20:19

(PLO)- Dự báo khoảng đêm 22-10, bão số 12 sẽ đi vào vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi đi vào đất liền giữa TP Huế- Quảng Ngãi.

Tối 21-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 19 giờ, bão số 12 (tên quốc tế Fengshen, nghĩa là Thần gió) đang ở khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc.

Cường độ bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo 24 giờ tới, bão số 12 tương tác với không khí lạnh nên sẽ đổi hướng Tây Nam.

Khoảng đêm 22-10, bão số 12 sẽ đi vào vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi đi vào đất liền giữa TP Huế- Quảng Ngãi.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 12, trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, sáng 22-10 tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, từ chiều 22-10, ven biển Quảng Trị-Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Lo ngại nhất đợt này là bão số 12 kết hợp không khí lạnh sẽ gây một đợt mưa rất lớn.

Cụ thể, từ 22 đến 27-10, khu vực Hà Tĩnh-Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi hơn 500mm. Trong đó, cần đặc biệt chú ý ở Quảng Trị-Đà Nẵng có lượng mưa đợt này lên tới 500-700mm, cục bộ có nơi cao hơn 900mm.

Với những điểm có tổng lượng mưa lớn cực đoan đến hơn 900mm, thì bằng cả mưa nửa năm ở miền Nam. Lưu ý, mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22-10 đến hết ngày 23-10. Cảnh báo mưa rất to, hơn 200mm/3h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể đạt và vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Trước khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 3 và vượt báo động 3 trên các tuyến sông, ảnh hưởng đến an toàn đê điều, chiều 21-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê, kè đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.