Triều cường dâng cao, vùng trũng phá Tam Giang ngập sâu

(PLO)- Triều cường dâng cao khiến nhiều vùng thấp trũng ven phá Tam Giang ngập lụt, có nơi ngập khoảng 0,8m và có nguy cơ tiếp tục dâng cao.
Ngày 21-10, triều cường dâng cao cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước khu vực đầm phá Tam Giang (TP Huế) tràn vào khu dân cư, một số khu vực thấp trũng.

Triều cường dâng cao
Triều cường khiến nhiều vùng thấp trũng ven phá Tam Giang ngập
Nước tràn lên hàng quán tại khu vực Cồn Tộc (xã Đan Điền).
Một số khu vực thấp trũng ven phá với mực nước trung bình khoảng 0,5-0,8m.
Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, chính quyền địa phương cử lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân kê cao tài sản và theo dõi sát diễn biến mưa bão.
Triều cường dâng cao, cộng với nước lũ từ thượng nguồn khiến một số khu vực thấp trũng ven biển bị ngập.
Khu vực xung quanh đập Thảo Long (phường Hóa Châu) bị ngập.
Lực lượng công an, biên phòng tuyên truyền, vận động người dân tại xã Phong Quảng đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.
Dự báo từ tối nay (21-10) đến sáng 23-10, vùng biển TP Huế gió mạnh dần lên cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 1,5-3m, triều cường. Trên đất liền có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Chiều 21-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và điều kiện địa hình, dự báo từ ngày 22 đến 24-10, trên đất liền TP Huế có mưa to, mưa rất to.

Đặc biệt, dự báo từ tối nay (21-10) đến sáng 23-10, vùng biển TP Huế gió mạnh dần lên cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1,5-3m, triều cường. Trên đất liền có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin kịp thời đến người dân.

Đối với các trường học, cơ quan chức năng cần chỉ đạo theo dõi sát tình hình mưa lũ để bố trí lịch học cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên khi có thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ huy cũng yêu cầu thông báo đến các chủ doanh nghiệp về tình hình mưa bão để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo an toàn cho người lao động, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

NGUYỄN DO
