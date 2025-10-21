Triều cường dâng cao, vùng trũng phá Tam Giang ngập sâu

Ngày 21-10, triều cường dâng cao cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước khu vực đầm phá Tam Giang (TP Huế) tràn vào khu dân cư, một số khu vực thấp trũng.

Chiều 21-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và điều kiện địa hình, dự báo từ ngày 22 đến 24-10, trên đất liền TP Huế có mưa to, mưa rất to.

Đặc biệt, dự báo từ tối nay (21-10) đến sáng 23-10, vùng biển TP Huế gió mạnh dần lên cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1,5-3m, triều cường. Trên đất liền có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin kịp thời đến người dân.

Đối với các trường học, cơ quan chức năng cần chỉ đạo theo dõi sát tình hình mưa lũ để bố trí lịch học cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên khi có thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ huy cũng yêu cầu thông báo đến các chủ doanh nghiệp về tình hình mưa bão để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo an toàn cho người lao động, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.