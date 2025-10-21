Cảnh báo mưa rất to tại Huế, nhiều nơi có thể trên 500mm 21/10/2025 10:52

(PLO)- Cảnh báo mưa rất to tại Huế từ hôm nay đến trưa 23-10, phổ biến từ 200mm-350mm, có nơi trên 500mm.

Sáng 21-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết từ trưa nay (21-10) đến ngày 23-10, tại TP Huế có mưa rất to kèm theo dông lốc.

Cụ thể, tại TP Huế có lượng mưa phổ biến từ 200mm - 350mm, có nơi trên 450 mm. Riêng tại Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Bình Điền, A Lưới 5, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, tổng lượng mưa dự báo có thể đạt 300-400mm, có nơi trên 500mm.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Huế đã triển khai thông báo, tuyên truyền cho các phương tiện về diễn biến của bão số 12﻿.

Mưa rất to tại Huế được cảnh báo có khả năng cao gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven sông suối, đặc biệt tại các xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong dông.

Các cơ quan cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ, lụt, ngập úng ở các vùng trũng thấp và ngập úng đô thị trên diện rộng.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, hiện toàn bộ 1.075 phương tiện với 7.657 lao động trên địa bàn TP đã về nơi trú tránh an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền.

Đồng thời, các địa phương đang rà soát, cập nhật chi tiết phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm (ven biển, đầm phá, trũng thấp, nguy cơ sạt lở) với tổng số 10.132 hộ/32.697 nhân khẩu.

Các lực lượng quân sự, công an đã sẵn sàng 4.917 cán bộ, chiến sĩ (gồm 2.917 quân số Bộ Chỉ huy Quân sự và 2.000 cán bộ Công an) cùng hàng trăm ca nô, tàu xuồng và các trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, để ứng phó với đợt mưa lớn này, UBND TP Huế yêu cầu các hồ chứa trên địa bàn điều tiết nước để đón lũ.