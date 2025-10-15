Cảnh báo mưa lớn diện rộng, Huế điều tiết nước ở hồ chứa 15/10/2025 12:28

(PLO)- Cảnh báo mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi cảnh báo và yêu cầu các hồ thủy điện, thủy lợi chủ động vận hành điều tiết để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Ngày 15-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Huế cho biết, đã có những chỉ đạo khẩn trương nhằm ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng sắp tới.

Theo đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ chiều tối ngày 19-10, trên khu vực đất liền của thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa rất to, kéo dài liên tục trong nhiều ngày, có thể đến cuối tháng 10.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, Huế điều tiết nước ở hồ chứa.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PTDS thành phố Huế đã ban hành Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân không được chủ quan, bị động, phải sẵn sàng các phương án ứng phó.

Đối với các chủ hồ đập, yêu cầu phải xây dựng kịch bản vận hành chi tiết, vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa góp phần giảm lũ hiệu quả cho hạ du. Các đơn vị phải báo cáo phương án ứng phó về Ban Chỉ huy trước ngày 18-10.

Theo đó, vào lúc 10 giờ sáng 15-10, mực nước hồ thủy điện Bình Điền đã ở mức 80,5 m. Để chủ động đón lũ, công ty sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua tràn và turbine từ 14 giờ ngày 15-10.

Lưu lượng xả sẽ được tăng dần, tránh gây đột biến cho hạ du, dao động trong khoảng 120 m³/s đến 200 m³/s và sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo lượng nước thực tế đổ về hồ.

Tiếp tục vận hành điều tiết nước tại hồ chứa thủy điện Hương Điền như lệnh được ban hành vào cuối tháng 9, cho xả với lưu lượng từ 200-500 m³/s.

Chính quyền các xã, phường ở hạ du được yêu cầu khẩn trương thông báo cho người dân biết thông tin để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ban Chỉ huy PTDS TP Huế yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát lại các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt và sạt lở đất.

Người dân được khuyến cáo chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm và sẵn sàng phương án sơ tán khi có lệnh của chính quyền.