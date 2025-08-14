Dự báo thời tiết ngày 14-8: Bắc bộ có mưa lớn diện rộng 14/08/2025 09:14

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 14-8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết, Bắc Bộ từ đêm 14-8 đến 17-8 có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; thời kì từ ngày 15-8 đến 17-8 khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kì từ 15-8 và 17-8 khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.