Dự báo thời tiết ngày 12-8: Bắc Bộ ngày nắng, vùng núi có mưa rào và giông rải rác 12/08/2025 07:00

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 12-8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.