Thời tiết ngày 9-8: Bắc Bộ oi nóng, chiều tối nhiều nơi có mưa to 09/08/2025 07:36

(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 9-8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.