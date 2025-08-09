Thời tiết ngày 9-8: Bắc Bộ oi nóng, chiều tối nhiều nơi có mưa to

Thời tiết ngày 9-8: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng.
