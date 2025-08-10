Dự báo thời tiết ngày 10-8: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 38 độ 10/08/2025 07:23

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 10-8, miền Bắc cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ, chiều tối vẫn khả năng xuất hiện mưa giông.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 10-8, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài đến hết ngày 11-8.