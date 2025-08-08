Dự báo thời tiết ngày 8-8: Nắng nóng sắp trở lại miền Bắc, Hà Nội cao nhất 34 độ 08/08/2025 08:42

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 8-8, miền Bắc giảm mưa lớn ở vùng núi và trung du, Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt kéo dài.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết, từ ngày 8-8 đến ngày 9-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 8-8, nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12-8