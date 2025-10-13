TP.HCM tiếp nhận thêm 6 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão số 10 13/10/2025 17:51

(PLO)- TP.HCM đã tiếp nhận thêm 6 tỉ đồng từ 30 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ đồng bào tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Chiều 13-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tổ chức tiếp nhận từ 30 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền, hàng hóa hơn 6 tỉ đồng, trong đó hàng hóa trị giá 544 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chia sẻ những ngày vừa qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, thiên tai đã khiến 228 người chết và mất tích, 367 người bị thương; hơn 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng và 550.000 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tiếp nhận bảng ủng hộ từ Đoàn Luật sư TP.HCM hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: BP

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã ghi nhận sự chung tay, chia sẻ về vật chất, tinh thần để tiếp sức cho đồng bào tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã thực hiện chi hỗ trợ số tiền hơn 67,2 tỉ đồng cho đồng bào vùng bão lũ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận bảng ủng hộ từ các đơn vị hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: BP

Trong đó, hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc tại TP.HCM, mỗi hộ 5 triệu đồng, trị giá 280 triệu đồng. Chuyển kinh phí hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An (15 tỉ đồng), Đồng Tháp (1 tỉ đồng), Điện Biên (2,5 tỉ đồng), Sơn La (2,5 tỉ đồng), Hà Tĩnh (15 tỉ đồng), Quảng Trị (5 tỉ đồng), Ninh Bình (2 tỉ đồng), Thanh Hóa (2 tỉ đồng), Hưng Yên (2 tỉ đồng), Thái Nguyên (10 tỉ đồng), Bắc Ninh (5 tỉ đồng), Cao Bằng (3 tỉ đồng) và Lạng Sơn (2 tỉ đồng).

Vào ngày 19, 20-9 và các ngày 6, 7-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trực tiếp tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.