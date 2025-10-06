TP.HCM tiếp nhận hơn 35,6 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 06/10/2025 16:24

(PLO)- TP.HCM đã tiếp nhận, đăng ký, đóng góp từ 181 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 35,6 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Chiều 6-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tổ chức lễ phát động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh với truyền thống, tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân TP.HCM sẵn sàng sẻ chia nguồn lực trong khả năng cao nhất để giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (hàng đầu, bìa phải) cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thuý (hàng đầu, bìa trái) tiếp nhận bảng ủng hộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Ông cho biết trong thời gian qua, các xã, phường, đặc khu tại TP.HCM đã không nhận hoa chúc mừng, không biểu diễn văn nghệ khi tổ chức Đại hội Đảng bộ nhằm tiết kiệm và dành nguồn lực hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các lực lượng vũ trang TP.HCM cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia cử lực lượng, phương tiện tham gia nhiệm vụ theo chỉ đạo; UBND các cấp, các sở ban ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội… đã chủ động giảm quy mô, cắt giảm các hoạt động sự kiện lớn nhằm tiết kiệm chi phí để sẻ chia với đồng bào.

Cùng với đó, ngành giáo dục TP.HCM tổ chức không nhận hoa khai giảng và tiết kiệm hơn 17 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại; Sở Y tế TP.HCM cũng có kế hoạch chuẩn bị thuốc men để hỗ trợ người dân; các cơ quan báo chí TP.HCM đã thể hiện tinh thần xung kích trên mặt trận thông tin tuyên truyền và tổ chức hoạt động xã hội sau mặt báo; Sở VH&TT đã tổ chức ngày hội sách, giải bóng đá để vận động hỗ trợ…

Bên cạnh đó, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM cũng đã trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ hơn 47 tỉ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

“Với tình cảm đặc biệt của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân TP.HCM, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là sự sẻ chia về vật chất và tinh thần ở thời điểm hiện tại, mà còn tạo ra tác động tích cực đến đời sống trong tương lai của các gia đình. Bão lũ là sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng qua đó, chúng ta càng thấy rõ hơn tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, những giá trị quý báu luôn được nhắc nhớ, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất” – ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh (bìa trái) và Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Khoa Hải (bìa phải) nhận bảng ủng hộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ, góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin từ nay đến hết ngày 30-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM sẽ tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đồng thời, 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn TP sẽ thành lập điểm tiếp nhận đóng góp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia ủng hộ.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận, đăng ký, đóng góp từ 181 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Ông nhấn mạnh Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ chuyển toàn bộ nguồn đóng góp đến MTTQ các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ. Theo đó, TP.HCM xác định việc hỗ trợ người dân vùng bị nạn phải bảo đảm nguyên tắc nhanh nhất, kịp thời nhất, với mức hỗ trợ cao nhất có thể, triển khai hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của từng địa phương bị ảnh hưởng.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận, đăng ký, đóng góp từ 181 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 35,6 tỉ đồng.

TP.HCM hỗ trợ hơn 47,2 tỉ đồng giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, với tinh thần “Tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã kêu gọi Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tính đến ngày 4-10-2025, đã tiếp nhận 1.543 lượt ủng hộ với số tiền hơn 42,5 tỉ đồng. Thực hiện chi hỗ trợ số tiền hơn 47,2 tỉ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc tại TP, mỗi hộ 5 triệu đồng, trị giá 280 triệu đồng; chuyển kinh phí hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh Nghệ An đợt 1,2 (8 tỉ đồng), Đồng Tháp (1 tỉ đồng), Điện Biên (2,5 tỉ đồng), Sơn La (2,5 tỉ đồng), Hà Tĩnh đợt 1 (5 tỉ đồng), Nghệ An đợt 3 (7 tỉ đồng), Hà Tĩnh đợt 2 (10 tỉ đồng), Quảng Trị (5 tỉ đồng), Ninh Bình (2 tỉ đồng), Thanh Hóa (2 tỉ đồng) và Hưng Yên (2 tỉ đồng).