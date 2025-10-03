Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động cứu trợ khẩn cấp sau bão số 10 03/10/2025 12:59

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2025, ngày 3-10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chính thức phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.

Mong sớm ổn định cuộc sống

Chia sẻ tại buổi phát động, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết từ giữa tháng 8 đến nay, nhiều đợt bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây mưa lũ lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung) quyên góp tại buổi phát động. Ảnh: HN

Theo ông Tuấn, nhu cầu khẩn cấp hiện nay tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như mì gói, cháo ăn liền, lương khô, sữa, nước uống đóng chai, quần áo mới, mùng, mền, chăn, bạt, đồ dùng y tế cá nhân và vật dụng sinh hoạt gia đình.

“Nguồn kinh phí quyên góp sẽ được ưu tiên để sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập; đồng thời, về lâu dài còn dùng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, cũng như hỗ trợ vốn chăn nuôi và sản xuất giúp bà con ổn định cuộc sống.

Chúng tôi sẽ tổ chức những chuyến xe nghĩa tình vận chuyển hàng hóa kịp thời đến vùng lũ, đồng thời phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai hỗ và tạo sinh kế cho người dân” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Tại đây, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay chia sẻ để đồng bào sớm vượt qua khó khăn.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Nhiều người dân chung tay hỗ trợ đồng bào bão lũ. Ảnh: HN

Cũng tại buổi phát động, ông Lý Trường Phái, thành viên Ban Trị sự Chùa bà Thiên Hậu Cung (phường Thủ Dầu Một), cho biết ngay khi nhận được thư kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Ban trị sự Miếu Bà đã khẩn cấp đóng góp số tiền kịp thời để Hội có điều kiện triển khai cứu trợ người dân miền Trung, miền Bắc bị bão lũ.

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết nếu sau thời gian vận động nếu vẫn còn nguồn ủng hộ, thì Hội sẽ tiếp tục tiếp nhận để phục vụ cho giai đoạn khắc phục hậu quả và chăm lo đời sống lâu dài.

“Hiện chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, chúng tôi còn mong muốn mang đến cho bà con một mùa xuân kịp thời, ấm áp. Đặc biệt, các em học sinh cần sớm được tạo điều kiện để ổn định việc học tập” - ông Tuấn trải lòng.

Người dân TP.HCM sẵn sàng chung tay hỗ trợ đồng bào bão lũ

Ngay sau lễ phát động, nhiều người dân TP.HCM đã đến hỗ trợ đồng bào bị bão lũ. Vừa thấy bảng hiệu phát động, chị Phạm Ngọc Diễm (phường Chánh Hưng) chia sẻ rằng những ngày qua khi xem hình ảnh bà con vùng lũ bị ngập nặng do mưa bão trên tivi và mạng xã hội, chị cảm thấy rất nóng ruột.

Người dân đi đường ủng hộ đồng bào bão lũ. Ảnh: HN

“Tôi muốn gửi chút tình cảm đến bà con nhưng trước đây không biết phải đóng góp ở đâu. Hôm nay vô tình đi ngang thấy có thùng quyên góp nên tôi liền ủng hộ. Tôi chỉ mong tấm lòng nhỏ này sẽ giúp bà con có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên sau bão lũ” - chị Diễm nói.

Chị Diễm (bên trái) và anh Minh hỗ trợ đồng bào bão lũ. Ảnh: HN

Hay anh Nguyễn Hoàng Lê Minh, hiện công tác tại một đơn vị y tế tại TP.HCM, cho biết anh liên tục theo dõi trên các phương tiện truyền thông và thấy bão lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Tôi và một số người bạn muốn đóng góp, chọn Hội Chữ thập đỏ TP.HCM làm nơi gửi tiền cứu trợ đến đồng bào. Bản thân tôi xuất thân từ ngành y tế, bất cứ khi nào thành phố cần, tôi sẵn sàng chung tay hỗ trợ đồng bào cả nước” - anh Minh tâm sự.