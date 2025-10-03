Hỗ trợ kịp thời cụ ông bị tai biến nổi trên mặt nước 2 ngày sau bão số 10 03/10/2025 11:22

(PLO)- Sau bão số 10 ở Nghệ An, một hội thiện nguyện đã kịp thời đưa cụ ông bị tai biến và nhiều người khác ra khỏi vùng ngập nước.

Khuya 2-10, vừa nhấc máy, chúng tôi đã nghe giọng anh Nguyễn Hoài Thảo, thành viên Hội thiện nguyện BDS Tám Sang, đang có mặt tại vùng bão lũ xã Tân Kỳ (Nghệ An). Ở đầu dây bên kia, chỉ kịp vọng lại tiếng hối thúc dồn dập: “Lên đi, lên đi… nắm được chưa?". Anh Thảo và nhóm thiện nguyện đang hỗ trợ người dân trong vùng bão lũ.

Người dân giữa dòng nước lũ. Ảnh: NVCC

Đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt

Theo anh Thảo, chuyến cứu trợ lần này không bắt đầu từ lời kêu gọi quyên góp, mà từ những tín hiệu đầu tiên trên ứng dụng dự báo thời tiết Windy. Khi thấy bão sắp đổ vào miền Trung, hội thiện nguyện BDS Tám Sang lập tức chuẩn bị các phương tiện: Cano, xuồng, mô tô nước, áo phao…

﻿ ﻿ Hội thiện nguyện BDS Tám Sang cứu trợ tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

“Lần này, chúng tôi có 18 thành viên tham gia, một nửa là lực lượng chính đã được huấn luyện cứu hộ dưới nước, số còn lại phụ trách hậu cần trên bờ. Chúng tôi đón bão trước hai ngày, không kêu gọi, không chờ đợi, chỉ chuẩn bị thật nhanh để có mặt tại tâm điểm. Ai đi cùng đều phải biết bơi và không sợ nước” - anh Thảo cho biết.

Hình ảnh ông cụ tai biến được cứu và đưa lên bờ. Ảnh: NVCC

Hội chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất chính là đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm. Đêm lũ dâng tại xã Tân Kỳ (Nghệ An), các thành viên chia nhau vào từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà để tìm người mắc kẹt.

Trường hợp khiến anh Thảo đau lòng nhất là khi thấy một cụ ông bị tai biến, nằm bất động trên chiếc nệm thấm nước, nổi suốt hai ngày hai đêm trong căn nhà ngập lụt.

Nhiều người dân được cứu kịp thời. Ảnh: NVCC

Sau khi đưa cụ ra ngoài bàn giao lại cho chính quyền địa phương hỗ trợ y tế, đội tiếp tục cứu một sản phụ kiệt sức trong căn nhà ngập sâu. Người phụ nữ được đưa ra an toàn, ngay trong đêm đã xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. “Chỉ nghĩ làm sao đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt. Thấy bà con khổ thì mình phải hành động” - anh Thảo bộc bạch.

Các thành viên trong hội vẫn đang túc trực tại Nghệ An, tiếp tục cứu hộ cho đến khi tình hình ổn định, trước khi quay lại miền Nam với công việc quen thuộc: Những chuyến xe cứu thương 0 đồng.

Liên tục cập nhật tình hình

Trao đổi với PLO, bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng (TP.HCM), cho biết đội thiện nguyện của ông Tám Sang là một trong những lực lượng chuyên trách về công tác an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai.

Đội được kế thừa mô hình hội thiện nguyện thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 (cũ). Năm bão Yagi, đây cũng là đội đầu tiên của TP.HCM ra cứu trợ, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cử đi chính thức.

Clip đội thiện nguyện cứu cụ ông bị tai biến đang phải nổi trên mặt nước hai ngày liên tục. Clip: NVCC

“Trong đội có nhiều thành viên từng làm việc trong lĩnh vực khí tượng, địa chất, thợ lặn… nên có kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp. Nhờ dự báo sớm tình hình mưa bão, từ ngày 24-9, đội đã làm lễ xuất quân, di chuyển ra Thanh Hóa rồi vào Nghệ An để kịp thời cứu hộ.

Tại hiện trường, họ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các địa phương trong việc sơ tán, đưa người dân ra khỏi vùng bị chia cắt” - bà Ngọc cho hay.

Đội thiện nguyện túc trực ngày đêm để cứu đồng bào bão lũ. Clip: NVCC

Theo bà Ngọc, trong quá trình chuẩn bị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng đã hỗ trợ các thủ tục cần thiết, cấp giấy giới thiệu, liên hệ nơi dừng chân để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội.

“Chúng tôi động viên anh em giữ sức để có thể hoạt động liên tục khi bão lũ tới” - bà Ngọc tâm sự.

Người dân phải leo lên mái nhà tránh lũ. Clip: NVCC

Ngoài đội của ông Tám Sang, bà Ngọc cho biết hiện địa phương cũng có hội thiện nguyện khác đang chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi ra vùng lũ. Một hội đã xuất phát trong ngày 2-10, số khác sẽ di chuyển từ nhiều điểm khác nhau.

Các đoàn này sẽ phối hợp để hàng cứu trợ đến tận tay bà con, tránh tình trạng ùn ứ hoặc chia sẻ không đồng đều.