Hà Nội hỗ trợ 100 tỉ đồng cho 12 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 02/10/2025 21:47

(PLO)- Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, TP Hà Nội đã trích 100 tỉ đồng từ Quỹ cứu trợ để hỗ trợ 12 tỉnh, thành khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Chiều 2-10, tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đã thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP trao 100 tỉ đồng hỗ trợ cho 12 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão.



Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ban hành Tờ trình số 100/TTr-MTTQ-BTT, đề xuất trích thêm 45 tỉ đồng từ Quỹ cứu trợ thành phố để hỗ trợ cho bảy địa phương bị ảnh hưởng bởi bão.



Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trao hỗ trợ của TP. Hà Nội tại Lễ phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP



Mức hộ trợ cho các tỉnh cụ thể như sau: Lào Cai 10 tỉ đồng, Tuyên Quang 10 tỉ đồng, Sơn La 5 tỉ đồng, Lạng Sơn 5 tỉ đồng, Cao Bằng 5 tỉ đồng, Hưng Yên 5 tỉ đồng và Phú Thọ 5 tỉ đồng.



Khoản hỗ trợ trên sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ cứu trợ của các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Hà Nội cũng gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh này.



Trước đó, trong đợt 1, Hà Nội đã hỗ trợ 55 tỉ đồng cho năm tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Trị và Thanh Hóa. Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh được hỗ trợ 15 tỉ đồng; Quảng Trị và Ninh Bình mỗi tỉnh 10 tỉ đồng; Thanh Hóa 5 tỉ đồng.



Như vậy, đến nay, tổng số tiền Hà Nội hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 là 100 tỉ đồng.



Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, những ngày qua, do bão số 10 và hoàn lưu sau bão, nhiều tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngay tại Hà Nội, mưa lớn cũng đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.



Trong bối cảnh đó, việc trích Quỹ cứu trợ để kịp thời chia sẻ với các địa phương là hành động thiết thực, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của nhân dân Thủ đô. Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, sẻ chia: “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”.