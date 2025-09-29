Video Tin Tức

Dự báo thời tiết ngày 29-9: Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Bắc Bộ nhiều nơi mưa rất to

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 29-9, bão số 10 Bualoi đi sâu vào đất liền, miền Trung và miền Bắc mưa to, cục bộ có nơi trên 500mm.
Dự báo thời tiết đến 7h sáng 29-9, bão số 10 Bualoi đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Hà Tĩnh; và cấp 3 đối với vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Đến 19h ngày 29-9, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

