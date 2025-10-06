TP.HCM hỗ trợ Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 06/10/2025 19:37

Chiều 6-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đoàn công tác TP.HCM do ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm trưởng đoàn, đã trao 7 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM trao 7 tỷ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM đến người dân tỉnh Nghệ An.

Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đón đoàn có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; ông Kha Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế Nghệ An.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Bùi Thanh Nhân bày tỏ sự xúc động khi được thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ với người dân Nghệ An sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM trao chi phí hỗ trợ sửa chữa nhà đến người dân xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông Nhân cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Tính đến ngày 4-10, Ban Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 42,4 tỉ đồng từ hơn 1.500 lượt ủng hộ. Trong đó, 47 tỉ đồng được chuyển hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên và Đồng Tháp.

Ngoài nguồn kinh phí, TP.HCM cũng phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Trao hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Nhân đã thay mặt đoàn công tác trao 7 tỉ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10. Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Ủy ban MTTQ TP.HCM cũng trao 1 tỉ đồng hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão. Sở Y tế TP.HCM tặng túi thuốc gia đình cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến xã Lam Thành (Nghệ An) trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 10 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng (mỗi hộ 30 triệu đồng và một túi thuốc gia đình), đồng thời trao 60 triệu đồng xây mới căn nhà bị sập hoàn toàn của bà Trịnh Thị Xử (xã Lam Thành).

Trao hỗ trợ người dân Nghệ An xây dựng nhà ở.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Kha Văn Tám gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với Nghệ An. Ông cho biết, tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển nguồn lực đến người dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.