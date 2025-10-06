Điện lực TP.HCM hỗ trợ 300 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 10 06/10/2025 18:11

(PLO)- Đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) - ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC đã trao tặng 300 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi).

Điện lực TP.HCM cho biết khoản kinh phí 300 triệu đồng được trích từ quỹ huy động 1 ngày lương của toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM.



Việc trao số tiền hỗ trợ nhằm góp phần cùng chính quyền và các tổ chức xã hội kịp thời giúp người dân vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau bão. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia sâu sắc của tập thể EVNHCMC đối với cộng đồng. Từ đó, góp phần cùng cả nước giúp người dân vùng bão sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên phải) trao thư cảm ơn đến Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Theo thống kê đến ngày 3-10, bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Cụ thể là bão đã làm 51 người chết; 14 người còn mất tích và 164 người bị thương. Trong đó, sạt lở đất, lũ cuốn khiến 25 người tử vong, giông lốc làm 11 người thiệt mạng.Thiên tai cũng làm 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái, gần 66.000 nhà ngập. Gần 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại; hơn 17.000 ha thủy sản, 2.200 con gia súc và 519.000 con gia cầm bị cuốn trôi.