Điện lực TP.HCM lên kế hoạch đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ TP 02/10/2025 17:40

Điện lực TP.HCM đưa ra kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các chương trình, sự kiện liên quan.

Theo đó, Điện lực TP.HCM giao Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM là tổng chỉ huy vận hành, giám sát và điều hành hệ thống điện trong thời gian Đại hội. Điều phối công suất hợp lý, tránh quá tải tại các khu vực trọng điểm. Lập phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội và kịp thời điều chỉnh khi có thay đổi về kết cấu lưới điện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện Cao thế và các Công ty Điện lực khu vực để đảm bảo cấp điện ưu tiên.

Điện lực TP.HCM lên kế hoạch đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.

Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra tình trạng vận hành của các trạm điện thuộc đơn vị quản lý đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho toàn thành phố. Đặc biệt các trạm điện quan trọng (Bình Lợi, Thanh Đa, Tao Đàn, Xa Lộ, An Khánh, Thị Nghè, Đa Kao, Tân Sơn Nhất…). Triển khai bố trí lực lượng trực vận hành và tái bố trí lực lượng theo thời gian cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.

Công ty Điện lực Gia Định sẽ lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ Đại hội, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các chuỗi sự kiện, chương trình phục vụ các khu vực trọng điểm, cũng như các hoạt động lễ hội chào mừng Đại hội.

Đơn vị này được giao phải rà soát, chỉnh trang hệ thống lưới điện, thiết bị điện tại khu vực diễn ra sự kiện chào mừng Đại hội, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. “Công ty Điện lực Gia Định cần chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư và nhiên liệu, máy phát dự phòng sẵn sàng hoạt động, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra trong thời gian tổ chức Đại hội” – EVNHCMC chỉ đạo.

EVNHCMC cũng giao các công ty điện lực thành viên luôn sẵn huy động nhân sự, vật tư, thiết bị hỗ trợ khi cần thiết để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các địa điểm phục vụ Đại hội trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.