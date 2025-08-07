EVNHCMC lên phương án đảm bảo cấp điện ổn định cho dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 07/08/2025 14:22

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh năm 2025, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa có văn bản quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên tầm quan trọng của việc đảm bảo điện đối với sự kiện chính trị trọng đại này.



Theo đó, tinh thần chung là tuyệt đối không chủ quan, không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện.

Các công ty điện lực khu vực và Công ty Lưới điện Cao thế tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện. Phát quang hành lang tuyến dây để đảm bảo an toàn lưới điện đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về hành lang an toàn lưới điện và ổn định cho ngày nghỉ lễ.

Đồng thời, lập phương án đảm bảo cung cấp điện trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2025; tổ chức diễn tập đối với những nơi tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội. Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ 2-9 (từ 0h00 ngày 30-8-2025 đến 24h00 ngày 2-9-2025), trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Các công ty điện lực chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện; rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp vi phạm hành lang tuyến dây; thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định điện cho các khu vực diễn ra các sự kiện.

Chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.