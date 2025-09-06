Điện lực TP.HCM công khai lượng điện tiêu thụ hàng ngày trên App 06/09/2025 18:35

(PLO)- Điện lực TP.HCM kêu gọi khách hàng nên cài đặt App EVNHCMC để theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng tháng và trực tiếp nhận các thông báo chính thức của ngành điện, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo.

Giải đáp kịp thời khi khách hàng phản ánh tiền điện tăng

Từ khi tiếp nhận thêm khách hàng khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), Điện lực TP.HCM đã tiếp nhận một số ý kiến của khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt phản ảnh về vấn đề tiền điện tăng. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin về việc tăng giá điện.

Tuy nhiên, đa phần là thông tin bị cắt ghép, xóa để che dấu thông tin, hoặc che dấu thông tin người đăng, hoặc người đăng sử dụng công nghệ AI để tạo ra sự kiện tiền điện tăng không có thật, hoặc một thông tin không chính xác nhưng được nhiều người chia sẽ trên các hội, nhóm. Do đó, ngành điện không xác định được thông tin khách hàng chính xác để liên hệ giải đáp.

Trong tháng 8, EVNHCMC đã xác định được 8 trường hợp khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt phản ánh về tiền điện trên mạng xã hội. Sau khi được nhân viên điện lực giải đáp, phân tích chi tiết lượng điện tiêu thụ hàng ngày, khách hàng đã hài lòng và không có khiếu nại, thắc mắc gì thêm.

Lượng điện tiêu thụ các ngày trong tháng 7 của khách hàng phản ánh “giống hệt nhau” giữa tháng 7 và tháng 8.

Đơn cử, một khách hàng thuộc địa bàn do Công ty Điện lực Bình Dương phục vụ đã đăng tải lên mạng xã hội thắc mắc về việc tiền điện tháng 7 và tháng 8 “giống hệt nhau”. Ngành điện đã phân tích biểu đồ sử dụng điện của khách hàng trong 2 tháng và nhận thấy: tiêu thụ điện riêng từng ngày trong tháng 7 và 8 khác nhau nhưng tổng lượng điện tiêu thụ trong tháng 7 và tháng 8 bằng nhau nên tiền điện 2 tháng bằng nhau. Sự trùng hợp này là ngẫu nhiên và khách hàng đã hiểu sau khi được giải thích cặn kẽ.

Hay như một khách hàng do Công ty Điện lực An Phú Đông phục vụ cũng nêu thắc mắc về tiền điện tháng 7 là hơn 3,6 triệu nhưng tháng 6 chỉ 2,8 triệu trong khi nhu cầu và thiết bị sử dụng điện không có gì thay đổi. Qua làm việc trực tiếp với khách hàng, hộ gia đình này kinh doanh online, thường xuyên sử dụng một số lượng lớn đèn chiếu sáng để quay phim bán hàng, có 2 máy lạnh và một số quạt được liên tục sử dụng nhiều giờ trong ngày.

Trong nhà trang bị rất nhiều đồ dùng điện có công suất tiêu thụ lớn như: máy bơm nước, tivi, bếp điện, tủ lạnh…. Thêm vào đó, một số ngày trong tháng 7 liên tục nóng bức dẫn đến thiết bị điện, nhất là thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Nhân viên điện lực đã giải thích đầy đủ và chỉ ra nguyên nhân tiền điện tăng và tư vấn cho khách hàng cách sử dụng các thiết bị để tiết kiệm điện.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết tính riêng sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn TP tháng 8/2025 đạt 1,69 tỉ kWh, giảm 1,15% so với tháng 7 (1,71 tỉ kWh). Lượng điện tiêu thụ cho mục đích sinh hoạt trong gia đình tăng hoặc giảm còn phụ thuộc vào thời tiết, số lượng người sử dụng, thời gian, thiết bị, hành vi của người sử dụng…

Ông Kiên khẳng định, ngành điện Việt Nam nói chung và Tổng công ty Điện lực TP.HCM nói riêng luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương và các quy trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đo đếm chỉ số tiêu thụ điện và đơn giá bán điện. Trong đó, các công tơ đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quản lý đo lường của Việt Nam (ĐLVN 237:2011), phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế là IEC:62052-11, IEC:62053-21.

Trước khi lắp đặt cho khách hàng, tất cả công tơ đều đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mẫu và từng chiếc công tơ trước khi lắp đặt cho khách hàng đều được kiểm định theo quy trình kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành (ĐLVN 39:2012). Ngành điện chỉ sử dụng và lắp đặt những công tơ có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để bảo đảm vận hành chính xác.

Cài App EVNHCMC để theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày

Cùng với việc triển khai hệ thống đo đếm từ xa, EVNHCMC đã phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng (App EVNHCMC) trên thiết bị di động thông minh. Truy cập vào App, khách hàng sẽ xem được biểu đồ điện năng tiêu thụ theo ngày - tháng - năm, biết được ngày sử dụng cao nhất và thấp nhất để điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Thông qua ứng dụng EVNHCMC, khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn của ngành điện như: thông báo tiền điện lần 1, lần 2; thông báo nhắc nợ/cắt điện; xác nhận thanh toán; thông báo mất điện và các thông tin khác. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp nhiều tiện ích khác như: Cảnh báo các trường hợp điện năng sử dụng tăng/giảm bất thường, cảnh báo các thông số vận hành về dòng điện, điện áp, hệ số công suất…

Khách hàng tải App EVNHCMC để tự theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày.

Đối với khách hàng sử dụng điện lớn qua trạm biến áp chuyên dùng, EVNHCMC cung cấp biểu đồ sử dụng điện hàng ngày, biểu đồ công suất, dòng điện, hệ số công suất,.. với tần suất 30 phút/lần để khách hàng giám sát hệ thống điện từ xa gần với thời gian thực.

Ông Kiên cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ lên mạng xã hội để tránh trường hợp đăng tải thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.