Các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ hơn 752 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 06/10/2025 18:53

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết số tiền hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 sẽ được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

Ngày 6-10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận 2,5 tỉ đồng tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 10 từ Thành ủy TP Cần Thơ; 10 tỉ đồng từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh, chia sẻ với tinh thần tương thân tương ái, thành phố mong muốn thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ kịp thời số tiền hỗ trợ tới đồng bào các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

“Đây là tình cảm của nhân dân thành phố Cần Thơ gửi tới đồng bào các tỉnh đang chịu thiệt hại do cơn bão số 10”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Thành ủy TP Cần Thơ.

Là tập đoàn mà các đơn vị có trụ sở trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là tại các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 10, ông Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chia sẻ mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tập đoàn đều thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà nhân dân vùng lũ đã và đang trải qua.

Bởi vậy, bằng tấm lòng, bằng sự chung tay, sự sẻ chia sâu sắc, tập đoàn mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời để động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những gia đình vừa trải qua những mất mát về người, tài sản.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân đã dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất; góp phần cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Nhấn mạnh mưa bão dù có tàn phá đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cam kết, số tiền tiếp nhận sẽ được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch.