Bão Thần gió suy yếu thành áp thấp, trút mưa rất to từ Quảng Trị - Đà Nẵng 23/10/2025 08:05

Sáng sớm nay, 23-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đêm qua, bão số 12 (bão Fangshen, bão Thần gió) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sáng nay suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biển TP.Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Dự báo trong sáu giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan.

Về cơn áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, dự kiến chiều tối và đêm nay sẽ di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sau đó bị không khí lạnh chặn và đẩy di chuyển xuống phía Nam, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Về mưa, từ gần sáng và sáng nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh-Đà Nẵng mưa đang có xu hướng gia tăng.

Lượng mưa từ 0 giờ đến 7 giờ sáng nay, phổ biến từ 40-70mm. Dự báo từ sáng 23-10 đến hết ngày 24-10 khu vực vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200- 400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.