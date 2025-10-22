Bão Thần Gió mang lượng ẩm 'khổng lồ' từ Biển Đông vào đất liền miền Trung 22/10/2025 11:00

(PLO)- Cường độ bão Thần Gió không quá lớn nhưng sẽ gây mưa lớn trên đất liền ở khu vực miền Trung.

Ngày 22-10, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có báo cáo về các tác động của bão số 12 (bão Fengshen, bão Thần gió).

Chiều tối nay, bão Thần gió đi vào vùng biển Huế – Quảng Ngãi

Bão số 12 đi vào Biển Đông ngày 19-10. Dự báo chiều tối nay, bão đi vào vùng biển TP Huế – Quảng Ngãi, cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.

Đêm 22, sáng 23-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền TP Huế - Quảng Ngãi. Sáng và trưa 23-10, bão di chuyển sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Cục Khí tượng thủy văn đánh giá, cường độ bão số 12 không quá lớn nhưng vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền kết hợp gió Đông Bắc mạnh trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ cùng nhiễu động gió Đông.

“Hội tụ gió, ẩm của ba hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan” - Cục Khí tượng Thủy văn nêu.

Mặt đường Như Nguyệt ở TP Đà Nẵng ngập khoảng 20 cm. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo dự báo, từ hôm nay, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng bắt đầu ảnh hưởng gió mạnh từ bão Thần Gió. Từ chiều nay, khu vực này có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng 23-10. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao 0,4-0,8 m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.

Trung Trung Bộ hứng 2 đợt mưa lớn liên tiếp

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo từ nay đến cuối tháng 10, khu vực Trung Trung Bộ sẽ chịu liên tiếp hai đợt mưa lớn.

Đợt 1 từ đêm nay đến 24-10, do ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh, gió Đông, khu vực từ Quảng Trị-Đà Nẵng lượng mưa 400-600 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800 mm, mưa cường độ lớn >200 mm/3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đợt mưa này lưu ý nguy cơ ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.

Đợt 2 từ 25 đến 27-10, mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông. Khu vực từ Quảng Trị, Huế có tổng lượng mưa 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Khu vực Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi tổng lượng mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Sau ngày 27-10 mưa có có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Lực lượng công an, biên phòng tuyên truyền, vận động người dân tại xã Phong Quảng, TP Huế, đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn để ứng phó bão Thần gió. Ảnh: NGUYỄN DO

Cũng theo Cục Khí tượng Thủy văn, tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay tại khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%, có nơi cao hơn. Trong 20 ngày đầu tháng 10, lượng mưa tại khu vực này thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 20-35%.

10 ngày gần đây, tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%, đặc biệt ở Khe Sanh cao hơn 106%, Trà My cao hơn 44%, ngoại trừ trạm Quảng Ngãi thấp hơn 26% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với lượng mưa đến thời điểm hiện tại cộng với lượng mưa dự báo từ ngày 22 đến 30-10, ở khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi tăng thêm phổ biến 500-700 mm, tổng lượng mưa sẽ cao hơn trung bình hàng năm 20-40%.