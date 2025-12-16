Dựng hiện trường vụ con rể dùng 2 khẩu súng bắn vào nhà cha vợ cướp tài sản 16/12/2025 19:42

(PLO)- Cơ quan điều tra đã đưa K’ Lộc dựng hiện trường trong vụ giết người và cướp tài sản bằng súng quân dụng.

Tối 14-12, tại thôn Tiến Thành, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với VKSND khu vực 13 - Lâm Đồng tiến hành dựng hiện trường vụ án giết người và cướp tài sản bằng súng quân dụng do K’ Lộc (25 tuổi, thường trú Di Linh) thực hiện.

Thực nghiệm hiện trường vụ K' Lộc bắn súng vào nhà cha vợ vào tối 14-12.

Theo kết quả điều tra, bị can K’ Lộc do mâu thuẫn gia đình kéo dài đã nảy sinh ý định trả thù ông MĐ là cha vợ. Tối 27-2-2025, sau khi uống rượu, K’ Lộc mang theo 2 khẩu súng đến nơi ở của ông Đ.

Lộc đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhà ông Đ ở xã Phan Tiến, Bắc Bình (nay là xã Sông Lũy) rồi cướp xe máy bỏ trốn.

K' Lộc bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.

Lực lượng công an đã tổ chức nhiều tổ truy đuổi, bao vây gắt gao, trước tình hình này K’ Lộc phải bỏ lại xe máy và hai khẩu súng kèm bốn viên đạn rồi bỏ trốn vào rừng.

Đến ngày 18-3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đặc biệt đối với K’ Lộc về tội cướp tài sản. Sau hai tháng lẩn trốn, đến tối 19-5, Công an xã Tân Châu (Lâm Đồng) đã tổ chức mật phục và bắt giữ thành công K’Lộc.

Thời điểm thực nghiệm hiện trường lần thứ nhất vào ban ngày.

Trong thời gian lẩn trốn, K’Lộc chọn một căn nhà người dân dùng để canh cà phê nơi có địa hình đồi dốc, vườn rậm, vắng người qua lại để ẩn náu.

Quá trình điều tra, K’ Lộc đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Việc thực nghiệm điều tra được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, củng cố chứng cứ trong vụ án.