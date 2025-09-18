Bị cáo Phạm Thái Hà bị phạt 5 năm 6 tháng tù vụ Tập đoàn Thuận An 18/09/2025 16:25

(PLO)- Theo HĐXX, hành vi của cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng các bị cáo khác rất nghiêm trọng, vi phạm các quy định đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Chiều ngày 18-9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng 28 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An và các địa phương, cơ quan khác.

HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xử phạt bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) mức án 3 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị xử phạt mức án 10 năm 6 tháng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng về tội danh này, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các gói thầu nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm.

Các bị cáo ở các Ban QLDA đã tiếp nhận đề nghị, tạo điều kiện cho liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu, nhận tiền từ nhà thầu.

Hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ, là một nguyên nhân quan trọng gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Do đó cần có mức hình phạt tương xứng.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỉ đồng và 10.000 USD, tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỉ đồng và 90.000 USD.

HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng Tập đoàn Thuận An phải khắc phục hậu quả vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện.

Sau đó, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty nhà thầu khác tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án.

Từ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu hưởng lợi bất hợp pháp hơn 120 tỉ đồng.