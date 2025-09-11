VKS đánh giá vụ Thuận An là điển hình về vi phạm đấu thầu 11/09/2025 12:27

(PLO)- Đại diện VKS nói nếu các bị cáo làm đúng, làm đủ chức trách nhiệm vụ, không sai phạm, thì hoạt động đấu thầu sẽ công khai, minh bạch.

Ngày 11-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh thành liên quan. HĐXX tiếp tục nghe VKS đối đáp với các ý kiến bào chữa của luật sư, bị cáo.

Đại diện VKS khẳng định việc truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. Điều này thể hiện việc các luật sư và bị cáo không tranh luận về tội danh, ngoại trừ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ tội của các bị cáo, phía VKS đã áp dụng triệt để.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

VKS đánh giá vụ án là điển hình vi phạm đấu thầu, vụ án có 5 dự án liên quan tới sai phạm và có tới 29 bị cáo. Qua quá trình xét hỏi cho thấy tất cả các thủ đoạn phạm tội, khi thực hiện có sự phân công nhiệm vụ, mỗi người là một mắt xích, thực hiện vai trò nhất định, có sự phân công chỉ đạo, tạo thành một phương thức phạm tội.

VKS đã làm rõ tại sao Tập đoàn Thuận An trúng thầu ở 5 dự án trên. Tập đoàn Thuận An cấu kết lãnh đạo trước khi phát hành hồ sơ mời thầu để xin được tham gia, xin được trúng thầu. Nếu năng lực không đủ thì liên danh công ty khác cho đủ.

Khi các cơ quan quản lý nhà nước đồng ý cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, họ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp bằng cách cung cấp hồ sơ dự toán, thiết kế, hồ sơ mời thầu trước, để tạo lợi thế cho Thuận An xây dựng hồ sơ dự thầu.

“Một hành vi điển hình nữa là xây dựng hồ sơ mời thầu nhằm mục đích để Thuận Anh trúng thầu. Hành vi chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, đã thể hiện rất rõ”- đại diện VKS nói.

Cũng theo VKS, các bị cáo đều bao biện là Tập đoàn Thuận An có năng lực nên mới đồng ý cho làm và chất lượng công trình bây giờ vẫn đang tốt. VKS không nói công trình không có chất lượng, tuy nhiên các bị cáo đã vi phạm hoạt động đấu thầu, để Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Nếu các bị cáo làm đúng, làm đủ chức trách nhiệm vụ, không sai phạm, thì đấu thầu vốn là hoạt động lựa chọn nhà thầu công khai minh bạch, nhà thầu nào có năng lực, đủ điều kiện thì tham gia, trúng thầu thì làm dự án.

“Khi chọn được nhà thầu có năng lực, có trình độ với mức giá tốt thì chúng ta còn làm lợi cho Nhà nước nhân dân, có khi còn được tặng bằng khen, lại không gây thiệt hại 120 tỉ đồng. Số tiền này có thể dùng vào các dự án an sinh sẽ tốt hơn nhiều”- đại diện VKS nói.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Hoàng Huy

Về vị trí, vai trò của các bị cáo khi thực hiện những vi phạm tội, theo đại diện VKS, ngoại trừ doanh nghiệp Thuận An còn các bị cáo thuộc các Ban quản lý dự án, trong vụ án này thì các bị cáo đều nêu được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

VKS đã cân nhắc, xem xét đến vị trí, vai trò của các bị cáo, mối quan hệ trong từng cơ quan, đơn vị để phân hóa trách nhiệm hình sự. Trường hợp lãnh đạo giao nhiệm vụ không đúng thì các công chức có quyền từ chối, không thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện VKS khẳng định trong vụ án không ai thực hiện hành vi phạm tội "mờ nhạt, không đáng kể".

Đối với các tình tiết giảm nhẹ phát sinh thêm, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét.

Về hậu quả vụ án, theo VKS, có 2 nguồn, thứ nhất là tiền mà các doanh nghiệp phải nộp lại cho phía Tập đoàn Thuận An để thực hiện các việc liên quan; thứ hai là tiền các doanh nghiệp trong quá trình thi công đã nâng khống, gửi giá.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An), luật sư đề nghị vận dụng luật để xử phạt thân chủ của mình mức án dưới khung.

Về đề nghị này của luật sư, đại diện VKS cho rằng, áp dụng hình phạt nào đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thuộc thẩm quyền của HĐXX. Phía VKS cũng đã xem xét đến việc bị cáo Hưng và vợ bị cáo có cam kết sẽ khắc phục triệt để hậu quả. Vì vậy, đại diện VKS đề xuất mức án 10-11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng.