Vụ sai phạm tại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang: Đã nộp khắc phục hơn 15 tỉ 08/02/2026 09:51

(PLO)- Liên quan vụ sai phạm tại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang, các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 15 tỉ đồng, vượt số tiền thiệt hại ngân sách được xác định (thiệt hại hơn 14,8 tỉ đồng).

Ngày 8-2, nguồn tin của PLO cho biết, VKSND TP Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Cần Thơ để xét xử 11 bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hậu Giang, thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang, trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2022.

Theo cáo trạng, các bị can gồm các nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN; nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc cùng một số cán bộ của Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang. Các bị can bị truy tố về các tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang. Ngày 13-10-2023, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, 11 bị can, gồm 9 nguyên lãnh đạo và 2 viên chức thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh, lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng và các phòng chuyên môn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 14,8 tỉ đồng.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Minh Toàn, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Trong đó, bị can Phạm Minh Toàn (nguyên Phó Trưởng ban, nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang) bị xác định trực tiếp phụ trách, ký các văn bản thu phí hạ tầng không đúng quy định; ký và ủy quyền ký các hợp đồng khai thác bến bãi, chợ tạm khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gây thiệt hại ngân sách hơn 5,8 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Toàn còn bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện sai phạm trong công tác kế toán, lập hệ thống sổ sách riêng ngoài sổ kế toán theo quy định, gây thiệt hại hơn 5,4 tỉ đồng.

Đối với bị can Ngô Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang), kết luận điều tra xác định người này có liên quan đến việc thu phí hạ tầng thấp hơn quy định; ký các hợp đồng khai thác bến bãi, chợ tạm khi chưa được phê duyệt đề án; đồng thời chỉ đạo lập sổ sách kế toán riêng trái quy định, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,2 tỉ đồng.

Các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 15 tỉ đồng, vượt số tiền thiệt hại ngân sách được xác định

Ngoài các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra xác định có hai cá nhân được miễn trách nhiệm hình sự và một người đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đối với Phạm Thanh Huy, nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang (giai đoạn tháng 4-2014 đến 6-2016), cơ quan điều tra xác định ông Huy có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 477 triệu đồng. Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội do vô ý, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và người bị hại có văn bản đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Tương tự, đối với Nguyễn Phong Minh, nguyên Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang (giai đoạn tháng 12-2015 đến 10-2022), cơ quan điều tra xác định có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt quyết toán nguồn thu phí hạ tầng, gây thiệt hại ngân sách gần 478 triệu đồng. Do đã khắc phục hậu quả, người bị hại đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, nên cơ quan điều tra cũng đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Đối với Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang (giai đoạn từ đầu năm 2012 đến 10-2015), hành vi vi phạm được xác định đủ yếu tố cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tuy nhiên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, các bị can và những người liên quan đã khắc phục tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng. Trong đó, gia đình bị can Phạm Minh Toàn đã khắc phục hơn 7,2 tỉ đồng; ông Nguyễn Phong Minh khắc phục khoảng 3,9 tỉ đồng.