Đề nghị truy tố nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ liên quan sai phạm tại Công ty hạ tầng KCN Hậu Giang 14/01/2026 10:12

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang, thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang.

Nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hậu Giang thuộc ban quản lý KCN Hậu Giang, giai đoạn từ năm 2014-2022

Các bị can là các nguyên Trưởng ban, phó Trưởng ban quản lý KCN; nguyên giám đốc, phó giám đốc cùng các cán bộ Công ty hạ tầng KCN Hậu Giang cùng bị đề nghị truy tố về các tội danh gồm: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang. Ngày 13-10-2023, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán. Cùng ngày, hồ sơ được tiếp nhận, thụ lý theo quy định.

Quá trình xác minh xác định, trong thời gian từ năm 2014 đến 2023, một số lãnh đạo, viên chức thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang và Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang đã không chấp hành đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thiệt hại ngân sách.

Nhiều nguyên cán bộ, lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang bị đề nghị truy tố.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Minh Toàn, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Ngày 14-2-2024, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đến ngày 4-10-2024, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ngày 30-4-2025, Cơ quan CSĐT đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án sang tội danh này.

Kết luận điều tra xác định, các bị can là lãnh đạo Ban Quản lý, lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện trái quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 14,8 tỉ đồng. Quá trình điều tra các bị can và những người liên quan đã khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Trong đó, Phạm Minh Toàn (nguyên Phó Trưởng ban, nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang) bị xác định có hành vi trực tiếp phụ trách, ký các văn bản thu phí hạ tầng không đúng quy định; ký, ủy quyền ký các hợp đồng khai thác bến bãi và chợ tạm khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gây thiệt hại ngân sách hơn 5,8 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can này còn bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện sai phạm trong công tác kế toán, lập hệ thống sổ sách riêng ngoài sổ kế toán theo quy định, gây thiệt hại hơn 5,4 tỉ đồng.

Đối với Ngô Tấn Quốc (nguyên giám đốc công ty), kết luận điều tra xác định bị can có liên quan đến việc thu phí hạ tầng thấp hơn quy định; ký các hợp đồng khai thác bến bãi, chợ tạm khi chưa được phê duyệt đề án; đồng thời chỉ đạo lập sổ sách kế toán riêng trái quy định, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,2 tỉ đồng.

Liên quan đến Nguyễn Phong Minh (nguyên Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang) và Phạm Thanh Huy (nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hậu Giang), cơ quan điều tra từng khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung xác định đủ căn cứ áp dụng Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự, nên đã đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự đối với hai bị can này. Viện KSND TP Cần Thơ xác định các quyết định đình chỉ là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Do đó ông Nguyễn Phong Minh và Phạm Thanh Huy không bị đề nghị truy tố.