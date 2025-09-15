TP Cần Thơ: Dự kiến làm thêm tuyến đường ngàn tỉ đi qua khu công nghiệp lớn 15/09/2025 11:41

(PLO)- Theo báo cáo sơ bộ, dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80 sẽ đi qua Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư dự kiến 7.000-8.000 tỉ đồng.

Ngày 15-9, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo phương án hướng tuyến dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80).

Đơn vị tư vấn báo cáo sơ bộ phương án hướng tuyến Dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80). Ảnh: NHẪN NAM

Theo đơn vị tư vấn, hướng tuyến dự án bám theo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong bước đề xuất chủ trương đầu tư nghiên cứu 4 phương án thiết kế.

Tất cả các phương án trên đều có cùng điểm đầu và điểm cuối, cụ thể điểm đầu giao với Quốc lộ 91 (tại lý trình Km30+500), phường Thới Long, TP Cần Thơ và điểm cuối giao với Quốc lộ 80 (tại lý trình Km61+100), xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ. Tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng chiều dài hơn 16 km.

Trình bày tại cuộc họp, đơn vị tư vấn kiến nghị phương án chọn là phương án 1A vì thẳng hơn, tránh được khu dân cư và công trình kiến trúc, trường học… Toàn tuyến có 6 nút giao (gồm 5 nút giao bằng và một nút giao khác mức là nút giao với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi), 12 cầu.

Tổng mức đầu tư dự kiến của phương án 1A là khoảng 8.100 tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu không xử lý đất yếu thì mức đầu tư chỉ hơn 7.300 tỉ đồng...

Báo cáo sơ bộ về phương án hướng tuyến. Ảnh: NHẪN NAM

Đơn vị tư vấn cho rằng trước mắt nên đầu tư phân kỳ đường hai bên tuyến đồng bộ với tuyến Vành đai phía Tây TP Cần Thơ đang triển khai, giải phóng mặt bằng toàn bộ, phần còn lại chưa xây dựng là phần dự trữ cho giai đoạn hoàn chỉnh. Đồng thời, xây dựng hoàn thiện nút giao CT.02 với cao tốc Lộ Tẻ- Rạch Sỏi.

Quy mô mặt cắt ngang phân kỳ như sau: Bề rộng nền đường 80 m, trong đó, phần xe chạy hai bên 22m, lề đường hai bên 1m, vỉa hè hai bên 10m, phần dải dự trữ giữa 41m, phần dải dự trữ ngoài 6m. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2030.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng cuộc họp hôm nay cho ý kiến mới là phương án sơ bộ để làm báo cáo khả thi. Ông Hòa yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo, chốt phương án khả thi trong 10 ngày tới để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu kết luận. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu phương án tối ưu, làm sao rẻ nhất mà chất lượng, đúng quy định pháp luật, đồng bộ với các dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị đơn vị tư vấn nên đề xuất hai phương án để không bị rối, gồm phương án theo quy hoạch và phương án so sánh.

Ông cũng yêu cầu xác định quy chuẩn đường đô thị hay đường đồng bằng để áp quy chuẩn cho phù hợp, cùng đó là lựa chọn kết cấu mặt đường phù hợp với cấp đường, tính tải trọng, tốc độ thiết kế…

Liên quan tổng mức đầu tư, thống nhất về việc sẽ phân kỳ đầu tư, giai đoạn đoạn 1 chỉ làm hoàn chỉnh hai làn xe. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cũng cần đưa ra phương án làm hoàn chỉnh mặt đường đối với đoạn qua khu công nghiệp và đoạn từ khu công nghiệp ra Quốc lộ 80 để TP xem xét quyết định.