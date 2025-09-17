Nhân viên tiệm vàng chiếm đoạt 3 tỉ để “nướng” vào game 17/09/2025 18:56

(PLO)- Trong lúc chờ khách hàng trả tiền mua ngoại tệ, nhân viên tiệm vàng lên mạng chơi game bài thua tiền tỉ và nghĩ cách chiếm đoạt tiền của ông chủ.

Ngày 17-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trường Thọ (SN 1991, trú tại Hà Nội) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh đối với Thọ là 25 năm tù.

Bị cáo Lê Trường Thọ từng là nhân viên của doanh nghiệp tư nhân vàng P.Đ do vợ chồng ông Vũ Đức P và bà Hoàng Thị Đ thành lập, có trụ sở ở quận Hà Đông (cũ), Hà Nội.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Năm 2022, bà Đ thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ với mức lương 7 triệu đồng/ tháng.

Lợi dụng sự tin tưởng khi được giao đi giao vàng, ngoại tệ cho khách, Thọ đã tìm cách chiếm đoạt 3 tỉ đồng của vợ chồng ông chủ tiệm vàng, nướng sạch vào trò đỏ đen và thua hết.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 4-6-2024, chị T (ở Hà Nội) liên hệ với ông P để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số ngoại tệ trên là hơn 4,3 tỉ đồng, giao tại nhà chị T.

Chủ tiệm vàng giao cho Thọ mang 170.000 USD cho chị T và nhận về hơn 4,3 tỉ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, nhân viên tiệm vàng dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng Internet và bị thua.

Vì thế, bị cáo tính chuyện chiếm đoạt 1 tỉ đồng trong số tiền nhận về. Thọ yêu cầu chị T chuyển tiền vào 2 tài khoản của bị cáo. Bị cáo dùng 1 tỉ đồng để “đốt” vào game bài Barracat.

Sau đó, bị cáo chuyển tiền vào các tài khoản của khác của bản thân. Khi ông chủ tiệm vàng yêu cầu nhân viên chuyển tiền bán USD thì bị cáo nại lý do tài khoản ngân hàng bị lỗi và chỉ chuyển trước được 2,3 tỉ đồng tiền bán ngoại tệ.

Sau đó, bị cáo tiếp tục dùng thêm 1 tỉ đồng của ông chủ tiệm vàng để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

CQĐT xác định bị cáo lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông chủ tiệm vàng với số tiền 2 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 4-6-2024, để có tiền đánh bạc trực tuyến, bị cáo nghĩ cách lừa chủ tiệm vàng thêm 1 tỉ đồng. Tối ngày hôm đó, bị cáo nói với bà Đ có khách cần bán gấp 40.000 USD.

Tin tưởng Thọ, bà chủ hiệu vàng đồng ý mua và chuyển hơn 1 tỉ đồng cho bị cáo. Nhận tiền từ bà chủ hiệu vàng, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên dùng để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.

Sau khi “đốt” hết 3 tỉ đồng của vợ chồng ông chủ hiệu vàng vào cờ bạc trực tuyến, Thọ thú nhận việc làm của mình và cho biết không có khả năng trả lại số tiền trên. Ngày 13-6-2024, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Năm 2020, Lê Trường Thọ từng phải nhận án 28 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.