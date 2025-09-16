Giám đốc công ty bất động sản phân lô bán nền lừa hơn 33 tỉ đồng 16/09/2025 17:19

(PLO)- Bị cáo Huy mua 2 thửa đất rồi phân lô bán nền, không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, không tách thửa, không lập dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Ngày 16-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Huy (Giám đốc Cty TNHH MTV quản lý bất động sản Phú Cát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do luật sư bào chữa cho bị cáo xin hoãn phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xét xử.

Bị cáo Huy lừa bán hàng chục lô đất lấy hơn 33 tỉ đồng. Ảnh minh họa/PLO

Theo cáo trạng, tháng 5-2019, Trần Văn Huy ký hợp đồng mua 2 thửa đất ở thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (cũ), Hà Nội của vợ chồng bà Nguyễn Thị T và sau đó làm thủ tục sang tên.

Bị cáo Huy chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, không làm thủ tục tách thửa, không lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo hình thức phân lô, bán đất nền với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, bị cáo đã tự vẽ bản đồ, chia 2 thửa đất trên thành 53 lô đất, mỗi lô có diện tích từ 73,5 m2 đến 120 m2; sau đó in thành bản vẽ sơ đồ tổng thể mặt bằng với tên gọi là “Khu dân cư CODO2”.

Sau đó, bị cáo đem bán các thửa đất này cho nhiều khách hàng để thu tiền.

Do các lô đất thuộc “Khu dân cư CODO2” do bị cáo Huy tự phân lô, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên không đủ điều kiện công chứng khi ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng.

Vì vậy, để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán các lô đất trên, Trần Văn Huy thành lập Công ty bất động sản Phú Cát.

Tháng 5-2019, Huy đưa bản vẽ “Khu dân cư CODO2” và vị trí 53 lô đất cho nhân viên và các công ty môi giới để họ giới thiệu, quảng cáo, rao bán 53 lô đất trên mạng internet và mạng xã hội Facebook.

Huy thỏa thuận chia hoa hồng 12% trên giá trị thanh toán thực tế đối với các công ty môi giới và hoa hồng 8% trên giá trị thanh toán thực tế đối với các cá nhân môi giới.

Ngày 16-5-2019, Trần Văn Huy tổ chức mở bán các lô đất trên tại văn phòng Công ty. Khi người mua đồng ý đầu tư, nhân viên môi giới trực tiếp thu tiền đặt cọc hoặc hướng dẫn khách chuyển tiền đặt cọc và tiền thanh toán theo tiến độ hợp đồng vào tài khoản của Trần Văn Huy.

Nội dung hợp đồng mua bán thể hiện, trong thời hạn 130 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty Phú Cát sẽ bàn giao đất cho khách hàng. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên A có trách nhiệm bàn giao sổ đỏ đứng tên bên B.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2019 đến tháng 8-2019, Trần Văn Huy đã bán 53 lô đất cho 46 cá nhân với tổng số tiền thu về hơn 33 tỉ đồng.

Số tiền nhận của các bị hại, Huy sử dụng để trả tiền mua đất khoảng 20 tỉ đồng, trả tiền hoa hồng môi giới, xây dựng hạ tầng, chi cho các việc liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ, hợp thửa và chi tiêu cá nhân.

Hết thời hạn cam kết, bị cáo Huy không thực hiện được các cam kết đã thoả thuận với khách hàng. Các bị hại yêu cầu trả lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại hơn 1 tỉ đồng. Do đó, các bị hại gửi đơn tố giác Trần Văn Huy đến cơ quan công an.