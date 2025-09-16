Lãnh án sau phi vụ làm giấy tờ xe sang để mở nhà hàng cá lăng 16/09/2025 15:50

(PLO)- Nhận tiền xong, bị cáo Dương Chương không làm hợp thức hóa giấy tờ 2 chiếc xe sang cho anh T như đã hứa mà sử dụng vào việc mở nhà hàng Cá Lăng Việt Trì ở Hà Nội.

Ngày 16-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Chương (SN 1978, ở Phú Thọ) 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, anh Lê Đức T (ở Hà Nội) quen biết bị cáo Chương do cùng kinh doanh ô tô. Khoảng cuối năm 2014, anh T nhờ người bạn đang sinh sống tại Mỹ mua hộ chiếc ô tô nhãn hiệu Bentley màu đen với giá 200.000 USD.

Ngày 11-11-2015, chiếc xe này được chuyển từ Mỹ về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) cho anh T.

Bị cáo Chương tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Sau khi nhận xe, anh T thuê người làm giấy tờ nhập khẩu ô tô dưới hình thức xe nhập khẩu phi mậu dịch và được hoàn thiện thủ tục nhập khẩu dưới tên một người đàn ông quốc tịch Lào và được Cục Hải quan TP.HCM cấp Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô theo tiêu chuẩn ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam, thời hạn tạm nhập đến ngày 12-5-2018.

Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu, chiếc xe được anh T quản lý và sử dụng.

Khoảng năm 2016, anh T mua tiếp 1 chiếc Bentley màu xám không có giấy tờ với giá 3 tỉ đồng của một Việt kiều Mỹ. Người này hẹn sau 2 tháng sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nhập khẩu xe nhưng sau đó không thực hiện.

Do hai chiếc xe có nguồn gốc từ nước ngoài chưa đủ giấy tờ nên anh T thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ 2 chiếc xe Bentley thành xe của cơ quan Nhà nước thanh lý, sau đó đấu giá mua lại và đăng ký Giấy chứng nhận xe ô tô và biển kiểm soát Việt Nam.

Quá trình quen biết với bị cáo Dương Chương, Chương giới thiệu với anh T có bố là phó chánh thanh tra Công an tỉnh Phú Thọ, còn bản thân bị cáo đang công tác tại Đội tham mưu tổng hợp, Công an TP Việt Trì.

Khi đó anh T nghĩ Chương có nhiều quan hệ, có thể giúp làm thủ tục thanh lý đối với 2 chiếc xe sang của mình nên đã nhờ Chương và bị cáo nhận lời đồng ý.

Chương thống nhất tổng chi phí làm giấy tờ 2 chiếc Bentley là 5,4 tỉ đồng, đặt cọc trước 2 tỉ đồng, số tiền còn lại khi nào Chương làm xong giấy tờ xe thì anh T bàn giao nốt cho Chương.

Theo thỏa thuận, anh T chỉ cần gửi ảnh chụp 2 chiếc xe ô tô cho Chương.

Do tin tưởng bị cáo, từ tháng 6 đến tháng 11-2016, anh T nhiều lần giao cho bị cáo Dương Chương 2 tỉ đồng và gửi ảnh ô tô cho bị cáo, có làm giấy biên nhận.

Đến ngày 19-4-2018, Chương yêu cầu anh T giao cho bị cáo nốt số tiền 3,4 tỉ đồng để lo thủ tục, giấy tờ thanh lý xe, nếu không sẽ mất 2 tỉ đồng đã đặt cọc trước đó. Anh T đã nhờ người giao nốt số tiền này cho bị cáo.

Tuy nhiên, nhận tiền xong, bị cáo không làm hợp thức giấy tờ 2 chiếc xe sang cho anh T như đã hứa mà sử dụng vào việc mở nhà hàng Cá Lăng Việt Trì ở Hà Nội.

Đến năm 2019, Chương vẫn không bàn giao được giấy tờ như đã hứa. Anh T yêu cầu bị cáo Dương Chương trả tiền nhưng do việc kinh doanh nhà hàng thua lỗ nên bị cáo xin anh T trả dần.

Sau đó, anh T nhiều lần gọi điện yêu cầu bị cáo trả tiền nhưng Chương không nghe điện thoại, không trả lại tiền nên anh T làm đơn tố giác bị cáo.