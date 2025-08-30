Cựu chủ tịch Công ty Phúc Sơn và cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng 30/08/2025 09:15

(PLO)- Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Hậu, cựu chủ tịch Công ty Phúc Sơn đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu hơn 7.000 tỉ đồng khi dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Công ty Phúc Sơn) và 8 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong đó, ông Hậu bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi bán các sản phẩm tại Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Dự án) khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đây là vụ án thứ hai mà Nguyễn Văn Hậu bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: BCA

Chưa được giao đất vẫn mang đất ra bán

Theo kết luận điều tra, Dự án do Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư được thực hiện trên khu đất hơn 62 ha có nguồn gốc là đất quốc phòng, thuộc sân bay Nha Trang cũ do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao.

Quá trình triển khai Dự án, ông Hậu ký văn bản đề nghị Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Bộ Quốc phòng, bàn giao trước phần diện tích đất này.

Dù cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành quyết định giao đất nhưng ông Hậu vẫn tiếp nhận 62,3 ha trên thực địa. Sau khi nhận đất, Hậu chỉ đạo các bộ phận trong công ty triển khai, thực hiện đầu tư Dự án.

Đầu năm 2016, mặc dù chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất nhưng sau khi nhận bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang, ông Hậu ban hành chính sách cho cán bộ trong công ty, đối tác quan hệ ngoại giao và khách hàng thân thiết được đăng ký mua trước sản phẩm tại Dự án với giá ưu đãi thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tổng cộng, Công ty Phúc Sơn ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.032 tỉ đồng. CQĐT xác định ông Hậu chiếm đoạt số tiền này của các khách hàng.

CQĐT xác định Dự án chưa được phép huy động vốn, chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng vì Công ty Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong số 7.032 tỉ đồng thu được, ông Hậu chỉ đạo dùng hơn 3.786 tỉ đồng để thực hiện các dự án gồm Dự án các tuyến đường giao thông kết nối sân bay Nha Trang, Dự án nút giao Ngọc Hội và Dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội. Số còn lại, dùng vào mục đích cá nhân hoặc chi cho các dự án khác.

"Bắt tay" với bạn học cũ

Giữa năm 2017, ông Hậu giới thiệu với Trần Hữu Định (bạn học cũ) dự án này đã đầy đủ pháp lý, được phép huy động vốn sẽ bán cho Định giá ưu đãi.

Ban đầu ông Hậu ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Định. Ông Định sẽ nộp 10% giá trị hợp đồng, sau đó chuyển nhượng cho các cá nhân khác.

Sau này, thấy giá đất ở Khánh Hòa tăng nên ông Hậu muốn bán các lô đất đã giữ lại và để ngoài sổ sách một phần số tiền của khách hàng. Hai bên thỏa thuận ông Định sẽ đứng ra bán hàng, nếu bán được giá cao hơn giá Hậu đưa ra (gồm giá bán theo hợp đồng và tiền chênh), ông Định sẽ được hưởng.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (phó tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn) chỉ nộp 10% giá trị hợp đồng về Công ty Phúc Sơn để hoạch toán. Số tiền còn lại để ngoài và thực hiện chi theo chỉ đạo của Hậu.

Quá trình điều tra, ông Hậu đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị được xử lý tài sản là hơn 14 tỉ đồng và 503 lượng vàng để khắc phục hậu quả vụ án. Số tài sản này là những gì còn lại sau khi Hậu thực hiện nghĩa vụ đối với vụ án do TAND TP Hà Nội xét xử hồi tháng 7-2025 (mức án 30 năm tù về ba tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng).