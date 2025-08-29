Kết luận điều tra vụ Phúc Sơn liên quan các sai phạm giao đất sân bay Nha Trang 29/08/2025 10:45

(PLO)- Theo kết luận điều tra, các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã giao đất sân bay Nha Trang khi cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không đấu thầu, không đấu giá quyền sử dụng đất...

Như PLO đưa tin, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn (xảy tại Khánh Hòa) về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có 6 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa; Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến.

Có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa giai đoạn 1. Ảnh: Hoàng Huy

Theo kết luận điều tra, sân bay Nha Trang cũ là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt; được nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng. Sân bay rộng 238ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4ha; còn hơn 186ha khác do Trung đoàn 920 quản lý.

Từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay này, lấy đất phát triển kinh tế xã hội và được Thủ tướng chấp thuận.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP Nha Trang, gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng Dự án khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có Quyết định thu hồi đất, Quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Việc này vi phạm Điều 53 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 09/2007 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư Dự án khu đô thị trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang mà không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá quyền sử dụng đất

Ông Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng tạm bàn giao trước 18,8 ha đất cho tỉnh Khánh Hòa khi cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp xử lý.

Bị can Lê Đức Vinh đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao và tiếp nhận hơn 62 ha đất tại sân bay Nha Trang. Sau đó, ông Vinh giao cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp xử lý.

Sau đó, Công ty Phúc Sơn đã triển khai Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang trên khu đất hơn 62 ha nói trên dù chưa có quyết định giao đất. Dự án chưa được phép huy động vốn, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, Công ty Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên bán hàng. Công ty Phúc Sơn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.032 tỉ đồng.