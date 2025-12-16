Hơn 12.000 tỉ đồng được vận chuyển trái phép sang Campuchia 16/12/2025 15:48

(PLO)- Các bị cáo đã lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng sang Campuchia...

Dự kiến ngày 30-12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.

Các bị cáo, gồm: Lê Đăng Khoa, Phan Văn Qua, Trần Hoàng Tuấn, Lê Toàn Thắng, Lê Thị Kim Hồng, Hoàng Duy Kháng bị đưa ra xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.

Bị cáo Huỳnh Châu Bình cùng 8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hơn 12.000 tỉ đồng được vận chuyển trái phép sang Campuchia. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa dùng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhằm chuyển tiền trái phép qua Campuchia, hưởng lợi 0,1-0,2%/tổng số tiền.

Thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% hàng nông sản mua trực tiếp từ cá nhân ở Campuchia; 75% là hàng hóa của những cá nhân khác làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn.

Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.

Khoa đã chỉ đạo đồng phạm đứng tên thành lập công ty hoặc thuê mượn pháp nhân để lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các Công ty ở Campuchia, giao cho Sơn Đà Ra đứng tên kế toán trưởng; mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa...

Các công ty do Lê Đăng Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn không có trụ sở kinh doanh; không đăng ký chi nhánh; không có nhà xưởng, kho bãi; nhân viên và không hoạt động kinh doanh. Khoa thuê nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để cất giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, con dấu, chữ ký số của các công ty để chỉ đạo giám đốc và kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, xuất khống hóa đơn, ghi khống mặt hàng nông sản nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia.

Huỳnh Châu Bình thông qua đối tượng không rõ lai lịch tên "Sóc Liên" (quốc tịch Campuchia, làm nghề đổi tiền) để hợp tác vận chuyển tiền từ các cá nhân (không rõ lai lịch) tại Việt Nam sang Campuchia.

Khi các cá nhân này cần chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, Sóc Liên liên hệ với Bình để liên hệ hẹn thời gian, địa điểm giao, nhận tiền.

Tiền được nộp tiền vào các tài khoản của nhóm các công ty do Khoa thành lập để mua USD, thanh toán hồ sơ hải quan khống nhằm mục đích chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định Lê Đăng khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân: Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú. Đồng thời, chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuận nhận tiền từ nhân viên của Bình để nộp tiền vào các tài khoản công ty trên để mua USD tại ngân hàng.

Khoa cùng đồng phạm đã mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản để vận chuyển trái phép 554.176.000 USD với giá trị tương đương 12.794 tỉ đồng, Khoa hưởng lợi bất chính 1,2 tỉ đồng.

Quá trình vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Khoa sử dụng pháp nhân nhiều công ty để tạo lập hồ sơ nhập khẩu một lượng lớn nông sản từ Campuchia về Việt Nam, dẫn đến số lượng hàng hóa tồn trên sổ sách của các doanh nghiệp này là đặc biệt lớn.

Do vậy, Khoa đã chỉ đạo các nhân viên lập khống hồ sơ mua bán, xuất hóa đơn lòng vòng giữa các công ty trong nhóm Khoa điều hành để hợp thức hóa chứng từ luân chuyển tồn kho khống.

Trong đó, Lê Đăng Khoa thuê Phan Văn Qua, Hoàng Duy Khánh, Trần Quyết Thắng, Trần Hoàng Tuấn, Nguyễn Văn Đô thành lập doanh nghiệp; thuê Sơn Đà Ra liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh; Nguyễn Thị Kim Hồng, Lê Toàn Thắng hợp thức hóa chứng từ kế toán, cân đối số hàng tồn khống và thực hiện thủ tục kê khai, lập báo cáo thuế định kỳ...

Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022, Khoa sử dụng pháp nhân công ty để phát hành 592 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống hàng hóa trị giá 2.929 tỉ đồng.