Tiêu hủy 615 kg ngà voi vận chuyển trái phép từ châu Phi về Việt Nam 23/10/2025 21:39

(PLO)- 615 kg ngà voi là tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

Ngày 23-10, Thi hành án dân sự TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 159 khúc ngà voi với tổng khối lượng 615 kg.

Đây là tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

159 khúc ngà voi với tổng khối lượng 615 kg chuẩn bị tiêu huỷ.

Công tác tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình, dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các ban ngành liên quan của TP Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 2-2-2023 và ngày 3-2-2023, lực lượng Hải quan cảng Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan đã kiểm tra hai container có dấu hiệu nghi vấn và thu giữ 615 kg ngà voi được trà trộn với sừng bò châu Phi.

Đơn vị nhận hàng trên vận đơn là Công ty Cổ phần Kỹ thuật HMD (Hà Nội) do đối tượng Hoàng Văn Hảo là người đại diện theo pháp luật.

Ngày 18-7-2024, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt Hoàng Văn Hảo 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại khoản 3, Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiêu hủy toàn bộ tang vật ĐVHD.

Công tác tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình.



Tại phiên phúc thẩm ngày 10-11-2024, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt cho đối tượng còn 8 năm 6 tháng tù.