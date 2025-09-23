2 phụ nữ lãnh án chung thân vì vận chuyển 30kg ma túy 23/09/2025 16:25

(PLO)- Khi Nhi và Dung đang làm thủ tục nhập cảnh trái phép qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Nguyễn Yến Nhi (20 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Trần Thị Thanh Dung (43 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, bị cáo Dung còn bị xét xử thêm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

2 phụ nữ lãnh án chung thân vì vận chuyển 30kg ma túy 'để lấy tiền công'. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, ngày 23-7-2024, Nguyễn Yến Nhi nhận vận chuyển thuê gần 30kg ma túy cho một người đàn ông tên Trần Đức Hưng (không rõ lai lịch), từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 50 triệu đồng.

Số ma túy này sau đó được Trần Thị Thanh Dung tiếp nhận và tiếp tục việc vận chuyển để giao cho người khác tại TP.HCM.

Trong ngày 23-7-2024, khi Nhi và Dung làm thủ tục nhập cảnh trái phép qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi, mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của Nhi và Dung là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng chế độ quản lý độc quyền của nhà nước về chất ma túy.

Ngoài ra, hành vi của Dung còn vi phạm quy định quản lý về công tác xuất nhập cảnh nên phải chịu trách nhiệm hình sự bổ sung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Yến Nhi mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Dung mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và 12 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đối với các lời khai liên quan đến người đàn ông tên Trần Đức Hưng và những người liên quan, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, khi làm rõ sẽ tiếp tục xem xét để xử lý theo quy định.