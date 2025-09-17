Dự án xài hết sạch tiền dự phòng rồi 'đứng bánh' đã thi công trở lại 17/09/2025 09:50

Video công nhân khẩn trương thi công các hạng mục, sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Ghi nhận của PLO, ngày 16-9, dự án Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã được thi công trở lại.

Tại dự án nhiều công nhân đang khẩn trương thực hiện các hạng mục xây dựng như: sơn sửa, kéo đường điện, mạng cùng nhiều hạng mục khác...

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ và phê duyệt chỉ định thầu cho phần khối lượng còn lại.

Gói thầu thi công hiện nay có tổng giá trị hơn 8,8 tỉ đồng, do Công ty TNHH Hải Huyền thi công. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện gói thầu trong 120 ngày, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Dự án Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã thi công trở lại sau thời gian dài "đứng bánh". Ảnh: BẢO THIÊN



Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hải Huyền, cho biết dự án đã được khởi động trở lại từ ngày 18-8-2025. Đến nay khối lượng hoàn thành đạt khoảng 40% so với kế hoạch và phấn đấu hoàn thiện công trình và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm nay.

Các công nhân đang sơn sửa lại hệ thống hàng rào đã xuống cấp. Ảnh: BẢO THIÊN

Bên trong dự án, các công nhân cũng đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục đường điện, mạng... Ảnh: BẢO THIÊN

Trước đó, PLO đã có bài phản ánh về Dự án Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) có tổng mức đầu tư 49,3 tỉ đồng do Sở Y tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng với khối nhà chính 5 tầng, bố trí đủ chỗ làm việc và tác nghiệp chuyên môn của cán bộ, viên chức của trung tâm và các hạng mục phụ trợ.

Thời gian thực hiện từ năm 2016-2020, sau đó được gia hạn đến năm 2022 nhưng vẫn luôn trong tình trạng "đứng bánh" không thể đưa vào sử dụng vì chưa thi công hoàn thiện.