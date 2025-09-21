Xác minh vụ chủ tàu cá bị đánh, phải nhập viện cấp cứu

Ngày 21-9, tin từ UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết công an xã đang tiến hành xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến 1 chủ tàu cá bị đánh, phải nhập viện cấp cứu.
Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ, ngày 19-9, ông Nguyễn Văn Đ (41 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ một tàu cá đưa thuyền vào khu vực âu thuyền trú bão xã Bắc Trạch để nhập hải sản và tiếp nhiên liệu. Tại đây, ông Đ phát sinh mâu thuẫn với một nhóm người địa phương và đôi bên xảy ra xô xát.
Sau vụ xô xát, ông Đ được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị rạn xương lồng ngực, vỡ sống mũi.
Hiện sức khỏe ông Đ tạm ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, đang được tiếp tục theo dõi.