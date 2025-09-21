Xác minh vụ chủ tàu cá bị đánh, phải nhập viện cấp cứu 21/09/2025 10:31

(PLO)- Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ một chủ tàu cá ở Quảng Trị bị đánh, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 21-9, tin từ UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết công an xã đang tiến hành xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến 1 chủ tàu cá bị đánh, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ, ngày 19-9, ông Nguyễn Văn Đ (41 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ một tàu cá đưa thuyền vào khu vực âu thuyền trú bão xã Bắc Trạch để nhập hải sản và tiếp nhiên liệu. Tại đây, ông Đ phát sinh mâu thuẫn với một nhóm người địa phương và đôi bên xảy ra xô xát.

Sau khi xảy ra xô xát, ông Đ, chủ tàu cá phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: CTV

Sau vụ xô xát, ông Đ được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị rạn xương lồng ngực, vỡ sống mũi.

Hiện sức khỏe ông Đ tạm ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, đang được tiếp tục theo dõi.