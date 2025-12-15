2 nữ sinh lớp 9 ép nữ sinh lớp 7 đến nghĩa trang đánh rồi đăng lên mạng xã hội 15/12/2025 19:25

Ngày 15-12, Công an xã Hảo Đước (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai nữ sinh lớp 9 liên quan về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi này được áp dụng theo điểm a, khoản 5, điều 7 Nghị định 144, với mức phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó, trưa 25-11, hai nữ sinh 14 và 15 tuổi, đang học lớp 9, đã chạy xe đạp điện đến cổng Trường THCS Lạc Long Quân để chặn đường một nữ sinh 12 tuổi, học lớp 7. Sau đó, cả hai ép nữ sinh này lên xe, chở đến khu nghĩa trang gần đó.

Clip nữ sinh lớp 7 bị đánh được đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, hai nữ sinh đã thực hiện hành vi đánh hội đồng. Không dừng lại ở đó, các em còn đưa điện thoại cho một thiếu nữ 15 tuổi quay lại toàn bộ cảnh đánh bạn. Đoạn video sau đó được chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội, gây phản ứng gay gắt trong dư luận.

Gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc với nhà trường và Công an xã Hảo Đước. Qua làm việc, hai nữ sinh lớp 9 thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Nữ sinh lớp 7 được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe, may mắn không ghi nhận thương tích. Tuy nhiên, hiện em vẫn chưa quay trở lại lớp học.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cho biết theo quy định mới, mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh trong trường hợp này là kiểm điểm, nhắc nhở trước lớp; việc đánh giá hạnh kiểm sẽ được xem xét vào cuối học kỳ và cuối năm học.